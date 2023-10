Multi-Gas-Monitor (MGM) zur Überwachung von Gasarten auf der Internationalen Raumstation

By

Die NASA benötigt einen Gassensor, der eine Vielzahl von Arten an Bord von Raumfahrzeugen überwachen kann. Der Sensor soll in der Lage sein, wichtige Bestandteile wie Sauerstoff, Kohlendioxid und Wasserdampf mit hoher Präzision zu messen. Darüber hinaus sollte es in der Lage sein, Kohlenmonoxid, Cyanwasserstoff, Chlorwasserstoff, Fluorwasserstoff, Ammoniak und chemisches Hydrazin mit hoher Empfindlichkeit und Spezifität unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu messen.

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, beauftragte die NASA Vista Photonics mit der Entwicklung des Projekts Anomaly Gas Analyzer (AGA). Der AGA ist ein auf einem abstimmbaren Diodenlaser basierender Multigasmonitor, der alle angegebenen Spezies sowie chemisches Hydrazin messen kann. Eine zweijährige Technologiedemonstration des MGM auf der Internationalen Raumstation ebnete den Weg für die Entwicklung der AGA.

Derzeit wurden drei AGA-Entwicklungseinheiten zum Testen an das Johnson Space Center der NASA geliefert. Diese Einheiten werden verschiedenen Tests unterzogen, um ihre Zuverlässigkeit und Funktionalität im Weltraumumfeld sicherzustellen. Die AGA wird sowohl für Orion als auch für die Internationale Raumstation eine wichtige Flugausrüstung sein.

Zusätzlich zum Interesse der NASA hat auch die US-Marine Interesse daran gezeigt, das AGA-ähnliche Gerät zu testen. Die Marine plant, ihre U-Boot-Umweltüberwachungsausrüstung zu aktualisieren und erwägt einen Seeversuch mit einem leistungsfähigeren AGA-basierten Gerät. Vista Photonics entwickelt aktiv eine skalierbare AGA-basierte Architektur für die Marine, die zusätzliche Gase wie Formaldehyd, Ethylen, Lachgas, Stickstoffdioxid, R12/R134a Freon und Acrolein umfasst.

Die Kerntechnologie der AGA wurde von Vista Photonics im Rahmen des Small Business Innovation Research (SBIR)-Programms entwickelt, und weitere Mittel der NASA haben ihre Erweiterung und Entwicklung ermöglicht.

Insgesamt zielen die MGM- und AGA-Projekte darauf ab, zuverlässige und genaue Gasüberwachungsfunktionen für Raumfahrzeuge und U-Boote bereitzustellen und so die Sicherheit und das Wohlbefinden von Astronauten und Seeleuten in diesen Umgebungen zu gewährleisten.

