Neu entdeckter Triceratops-Schädel im Alberta Museum enthüllt

Ein fast zwei Meter langer und zwei Meter breiter Triceratops-Schädel, der vermutlich von einem Dinosaurier stammt, der vor 68 bis 69 Millionen Jahren lebte, wurde in einem Museum in Alberta, Kanada, enthüllt. Dieser Schädel ist ein seltener Fund in den südwestlichen Ausläufern von Alberta, wo Dinosaurierfossilien selten sind. Das Exemplar mit dem Namen „Cali“ wurde am Callum Creek, einem Nebenfluss des Oldman River, entdeckt.

Der Schädel wurde 2014 gefunden und 2015 von Technikern bei einer Untersuchung nach schweren Überschwemmungen in der Gegend eingesammelt. Es verbrachte viele Jahre im Labor, um es für die Forschung und Ausstellung vorzubereiten. Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts musste der Schädel in kleineren Abschnitten aus dem umgebenden Gestein entfernt werden.

Das Museumspersonal brauchte über sieben Jahre lang über 6,500 Arbeitsstunden, um das Fossil zu präparieren und dabei mehr als 815 Kilogramm Hartgestein zu entfernen. Der Schädel selbst wiegt fast 500 Kilogramm und ist damit ein gewaltiger und beeindruckender Fund. Es wird angenommen, dass der Triceratops noch nicht vollständig entwickelt war, was darauf hindeutet, dass er noch größer geworden wäre, wenn er länger gelebt hätte.

Zusätzlich zum Triceratops-Schädel zeigt die neue Ausstellung „Fossilien im Fokus“ des Museums Dinosaurier-Fußabdrücke, einen weiteren gehörnten Dinosaurier-Schädel, ein fossiles Krokodil und Pflanzenfossilien. Es wird erwartet, dass in Zukunft weitere wissenschaftliche Forschungen zu dem Fossil veröffentlicht werden.

Quellen: The Canadian Press