Neu entdeckter Triceratops-Schädel im Alberta Museum enthüllt

In einem Museum in Alberta, Kanada, wurde ein fast zwei Meter langer und zwei Meter breiter Schädel eines Triceratops enthüllt. Der Schädel wurde 2014 in den südwestlichen Ausläufern von Alberta entdeckt und 2015 von Technikern im Rahmen einer Untersuchung nach den Überschwemmungen im Süden von Alberta im Jahr 2013 eingesammelt.

Der Triceratops, der vor 68 bis 69 Millionen Jahren lebte, ist ein seltener Fund in der Gegend. Der am Callum Creek gefundene Schädel befindet sich etwa zwei Stunden südlich von Calgary und dreißig Kilometer nördlich von Lundbreck. Das Exemplar verbrachte mehrere Jahre im Labor und wurde für die Forschung und Ausstellung vorbereitet.

Bei der Vorbereitung wurde der Schädel aufgrund seiner Größe und seines Gewichts in kleinere Stücke zerbrochen. Das Team des Museums verbrachte sieben Jahre lang über 6,500 Stunden damit, mehr als 815 Kilogramm Hartgestein zu entfernen und den Schädel freizulegen. Der Schädel selbst wiegt fast 500 Kilogramm und gilt als recht massiv.

Es wird angenommen, dass der Triceratops ein Jungtier war, da er noch nicht vollständig entwickelt war. Dies deutet darauf hin, dass es bei längerem Leben noch größer hätte werden können. Die Museumsmitarbeiter nannten das Fossil „Cali“ nach der Gegend, in der es gefunden wurde.

Neben dem Triceratops-Schädel zeigt die neue Ausstellung „Fossilien im Fokus“ des Museums weitere faszinierende Artefakte, darunter Dinosaurier-Fußabdrücke, einen weiteren gehörnten Dinosaurier-Schädel, ein fossiles Krokodil und Pflanzenfossilien.

Die Entdeckung dieses Triceratops-Schädels eröffnet die Möglichkeit für weitere wissenschaftliche Forschung und Studien. Das Museum hofft, dass dieser Fund Aufschluss über die Geschichte und Entwicklung dieser prähistorischen Kreaturen geben wird.

