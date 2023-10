Ein seltener Triceratops-Schädel in Alberta ausgegraben

In den südwestlichen Ausläufern von Alberta wurde ein seltener und gut erhaltener Triceratops-Schädel entdeckt. Der etwa zwei Meter lange und breite Schädel wurde 2014 gefunden und 2015 von Technikern bei einer Untersuchung nach den Überschwemmungen im Jahr 2013 eingesammelt.

In den letzten Jahren haben Forscher in der Gegend mehr als 200 neue Fossilienfundstellen entdeckt und fast 500 Exemplare gesammelt. Der Triceratops-Schädel gilt jedoch als die bedeutendste Entdeckung. Dieser besondere Triceratops lebte vor etwa 68 bis 69 Millionen Jahren und Dinosaurierfossilien werden in der Region, in der er entdeckt wurde, nicht häufig gefunden.

Der Schädel mit dem Namen „Cali“ verbrachte mehrere Jahre im Labor und wurde für die Forschung und Ausstellung vorbereitet. Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts musste der Schädel vorsichtig aus dem umgebenden Gestein entfernt werden. Das Museumspersonal investierte über 6,500 Arbeitsstunden und entfernte mehr als 815 Kilogramm Gestein, um den fast 500 Kilogramm schweren Schädel freizulegen.

Es wird angenommen, dass der Triceratops ein Jungtier war, da er noch nicht vollständig entwickelt war. Wenn es länger gelebt hätte, hätte es noch größer werden können. Die Entdeckung hat das Interesse von Wissenschaftlern geweckt, die gerne weitere Erkenntnisse über diese besondere Triceratops-Art gewinnen möchten.

Neben dem Triceratops-Schädel zeigt die Ausstellung „Fossilien im Fokus“ des Museums auch Dinosaurier-Fußabdrücke, einen weiteren gehörnten Dinosaurier-Schädel, ein fossiles Krokodil und Pflanzenfossilien.

Diese seltene Triceratops-Entdeckung bringt wertvolle Erkenntnisse über die Geschichte und Vielfalt der Dinosaurier und wirft Licht auf ihre Existenz vor Millionen von Jahren.

