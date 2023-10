Der am besten erhaltene Triceratops-Schädel aus Kanada ist jetzt ausgestellt

Das Royal Tyrrell Museum in Alberta zeigt den am besten erhaltenen und vollständigsten Triceratops-Schädel, der jemals in Kanada gefunden wurde. Der Schädel ist Teil der jährlichen Ausstellung „Fossilien im Fokus“ des Museums, die bedeutende Entdeckungen und neue Forschungsergebnisse hervorhebt.

Der Kurator für Systematik und Evolution der Dinosaurier am Museum, Caleb Brown, sprach über die Seltenheit, in Kanada einen so vollständigen Triceratops-Schädel zu finden. Während sie in den Vereinigten Staaten relativ häufig vorkommen, ist es in Kanada recht selten, sie zu finden.

Der Schädel wurde 2014 bei einer Untersuchung nach den Überschwemmungen im Süden Albertas im Jahr 2013 entdeckt. Techniker sammelten ihn 2015 zusammen mit fast 500 anderen Exemplaren aus über 200 neuen Fossilienfundstellen. Brown beschreibt den Schädel als „wunderschön“ und glaubt, dass es sich um den besten Fund aus der Sammlung handelt.

Der etwa zwei Meter lange und breite Triceratops-Schädel wurde in den südwestlichen Ausläufern von Alberta gefunden, einem Gebiet, in dem Dinosaurierfossilien selten sind. Es verbrachte mehrere Jahre im Labor und wurde sorgfältig für die Forschung und Ausstellung vorbereitet.

Das Museumspersonal verbrachte sieben Jahre lang über 6,500 Stunden mit der Vorbereitung des Fossils, das nach der Fundstelle den Spitznamen „Cali“ erhielt. Sie entfernten mehr als 815 Kilogramm Gestein, um den Schädel freizulegen. Der Schädel selbst wiegt fast 500 Kilogramm.

Es wird angenommen, dass der Triceratops noch nicht vollständig entwickelt war, was darauf hindeutet, dass er das Potenzial hatte, noch größer zu werden, wenn er länger überlebt hätte. Brown erwähnte auch, dass es in Zukunft wissenschaftliche Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Fossil geben wird.

Neben dem Triceratops-Schädel umfasst die Ausstellung „Fossilien im Fokus“ auch Dinosaurier-Fußabdrücke, einen weiteren gehörnten Dinosaurier-Schädel, ein fossiles Krokodil und Pflanzenfossilien.

Quellen: The Canadian Press