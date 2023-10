Das Royal Tyrrell Museum zeigt den besten erhaltenen Triceratops-Schädel, der in Kanada gefunden wurde

Das Royal Tyrrell Museum in Drumheller, Alberta, zeigt jetzt den am besten erhaltenen und vollständigsten Triceratops-Schädel, der jemals in Kanada gefunden wurde. Diese bemerkenswerte Entdeckung ist Teil der jährlichen Ausstellung „Fossilien im Fokus“ des Museums, die bedeutende Funde und neue Forschungsergebnisse zeigt. Laut Caleb Brown, dem Kurator für Systematik und Evolution der Dinosaurier, ist dieser Triceratops-Schädel nicht nur der vollständigste in Kanada, sondern auch ziemlich selten für das Land.

Der fast zwei Meter lange und zwei Meter breite Schädel wurde 2014 ausgegraben und ein Jahr später von Technikern bei einer Untersuchung nach den Überschwemmungen im Süden Albertas im Jahr 2013 eingesammelt. Es wurde am Callum Creek, einem Nebenfluss des Oldman River, in den südwestlichen Ausläufern von Alberta entdeckt – einem Gebiet, in dem Dinosaurierfossilien nicht häufig zu finden sind.

Nach seiner Entdeckung durchlief der Schädel einen umfangreichen Vorbereitungsprozess, der mehrere Jahre dauerte. Das Museumspersonal hat über sieben Jahre hinweg über 6,500 Stunden aufgewendet und sorgfältig mehr als 815 Kilogramm Hartgestein entfernt, um den Schädel freizulegen. Aufgrund der schieren Größe des fast 500 Kilogramm schweren Schädels musste er in kleineren Stücken entnommen werden.

Es wird angenommen, dass der Triceratops-Schädel mit dem Spitznamen „Cali“ einem Dinosaurier gehörte, der noch nicht vollständig entwickelt war, was darauf schließen lässt, dass er noch größer geworden wäre, wenn er länger gelebt hätte. Zusätzlich zu dieser bemerkenswerten Entdeckung zeigt die Ausstellung „Fossils in Focus“ im Royal Tyrrell Museum auch Dinosaurier-Fußabdrücke, einen weiteren gehörnten Dinosaurierschädel, ein fossiles Krokodil und Pflanzenfossilien.

Es wird erwartet, dass weitere wissenschaftliche Forschungen zu diesem außergewöhnlichen Triceratops-Schädel durchgeführt werden. Mit seiner beeindruckenden Größe und dem Erhaltungsgrad bietet der Schädel unschätzbare Einblicke in die Biologie und Entwicklung dieser uralten Kreaturen.

Quelle: The Canadian Press