Der am besten erhaltene Triceratops-Schädel aus Kanada ist jetzt ausgestellt

Das Royal Tyrrell Museum in Alberta zeigt den am besten erhaltenen und vollständigsten Triceratops-Schädel, der jemals in Kanada gefunden wurde. Der massive Schädel ist Teil der Ausstellung „Fossilien im Fokus“ des Museums, die bedeutende Entdeckungen und neue Forschungen auf dem Gebiet der Paläontologie hervorhebt.

Caleb Brown, Kurator für Systematik und Evolution der Dinosaurier, beschreibt den Schädel als den vollständigsten und am besten erhaltenen Triceratops-Schädel in Kanada. Triceratops-Fossilien kommen in den Vereinigten Staaten häufiger vor, weshalb dieser Fund in Kanada besonders selten ist.

Der Schädel wurde 2014 bei einer Untersuchung nach den Überschwemmungen im Süden Albertas 2013 entdeckt und ist fast zwei Meter lang und zwei Meter breit. Techniker sammelten es 2015 zusammen mit fast 500 anderen Exemplaren aus mehr als 200 neu entdeckten Fossilienfundstellen.

Der Triceratops-Schädel, der in den südwestlichen Ausläufern von Alberta am Callum Creek gefunden wurde, wurde vor seiner Ausstellung jahrelang präpariert. Aufgrund seiner Größe wurde der Schädel vorsichtig in kleineren Stücken entfernt, wobei vorhandene Brüche im Gestein ausgenutzt wurden.

Die Mitarbeiter des Museums verbrachten über sieben Jahre hinweg mehr als 6,500 Stunden mit der Vorbereitung des Fossils mit dem Spitznamen „Cali“. Sie entfernten akribisch über 815 Kilogramm Hartgestein, um den Schädel freizulegen, der selbst fast 500 Kilogramm wiegt.

Der Triceratops lebte vor etwa 68 bis 69 Millionen Jahren und war wahrscheinlich noch nicht vollständig entwickelt. Dies deutet darauf hin, dass es noch größer hätte werden können, wenn es länger überlebt hätte.

Neben dem Triceratops-Schädel umfasst die Ausstellung „Fossilien im Fokus“ auch Dinosaurier-Fußabdrücke, einen weiteren gehörnten Dinosaurier-Schädel, ein fossiles Krokodil und Pflanzenfossilien. Es wird erwartet, dass in Zukunft weitere wissenschaftliche Forschungen im Zusammenhang mit dem Fossil veröffentlicht werden.

Quelle: Colette Derworiz in Calgary, The Canadian Press