Der am besten erhaltene Triceratops-Schädel aus Kanada wird im Royal Tyrrell Museum enthüllt

Das Royal Tyrrell Museum in Alberta zeigt jetzt den vollständigsten und am besten erhaltenen Triceratops-Schädel, der jemals in Kanada gefunden wurde. Der beeindruckende Schädel ist Teil der jährlichen Ausstellung „Fossilien im Fokus“ des Museums, die die neuesten bedeutenden Entdeckungen und Forschungsergebnisse hervorhebt.

Caleb Brown, Kurator für Systematik und Evolution der Dinosaurier, beschreibt den Schädel als „den vollständigsten und am besten erhaltenen Triceratops-Schädel in Kanada“. Während Triceratops-Fossilien in den Vereinigten Staaten relativ häufig vorkommen, sind sie in Kanada selten, was diesen Fund besonders bemerkenswert macht.

Der fast zwei Meter lange und zwei Meter breite Schädel wurde 2014 von Technikern entdeckt, die das Gebiet nach schweren Überschwemmungen untersuchten. Er befand sich in den südwestlichen Ausläufern von Alberta. Diese Region wird normalerweise nicht mit Dinosaurierfossilien in Verbindung gebracht, was die Bedeutung dieses Fundes erhöht. Der Schädel wurde in der Gegend von Callum Creek, einem Nebenfluss des Oldman River, etwa zwei Stunden südlich von Calgary, gefunden.

Nach seiner Entdeckung wurde der Schädel jahrelang im Labor präpariert, bevor er zur Ausstellung bereit war. Aufgrund seiner Größe und seines Gewichts wurde das Exemplar sorgfältig unter Ausnutzung vorhandener Felsbrüche gewonnen. Das Museumspersonal brauchte über 6,500 Stunden verteilt über sieben Jahre, um über 815 Kilogramm Hartgestein akribisch zu entfernen und den Schädel freizulegen. Der Schädel selbst wiegt fast 500 Kilo, was seine gewaltige Größe unterstreicht.

Forscher glauben, dass der Triceratops noch nicht vollständig entwickelt war, was darauf hindeutet, dass er noch größer geworden wäre, wenn er länger gelebt hätte. Darüber hinaus werden weitere wissenschaftliche Untersuchungen zu diesem bemerkenswerten Fossil durchgeführt.

Neben dem Triceratops-Schädel umfasst die Ausstellung „Fossilien im Fokus“ auch Dinosaurier-Fußabdrücke, einen weiteren gehörnten Dinosaurier-Schädel, ein fossiles Krokodil und Pflanzenfossilien.

Quellen:

– Das Royal Tyrrell Museum

– Colette Derworiz, The Canadian Press