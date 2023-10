Laut einer Studie emittieren Bäume mit zunehmender Klimaerwärmung mehr Luftverschmutzung

Laut einer neuen Studie von Forschern der Michigan State University werden Bäume, darunter Eichen und Pappeln, mit steigenden globalen Temperaturen mehr Isopren freisetzen – eine Verbindung, die zur Luftverschmutzung beiträgt. Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie ergab, dass Pflanzen wie Eichen und Pappeln mit der Erwärmung des Planeten mehr Isopren ausstoßen, was die schlechte Luftqualität verschlimmert und zu Feinstaub und Ozon in der unteren Atmosphäre beiträgt. Doch während Isopren die Luftverschmutzung verschlimmert, verbessert es auch die Qualität der sauberen Luft und trägt dazu bei, dass Pflanzen widerstandsfähiger gegen Stressfaktoren wie Insekten und hohe Temperaturen werden. Die Studie wirft Fragen auf, wie das richtige Gleichgewicht zwischen Pflanzenresistenz und Luftverschmutzung gefunden werden kann. Forscher arbeiten daran, die biomolekularen Prozesse hinter der Isoprenproduktion in Pflanzen zu verstehen und wie diese Prozesse durch den Klimawandel beeinflusst werden. In Experimenten mit Pappelpflanzen stellten die Forscher außerdem fest, dass die Erwärmung die Isopren-Emissionen um mehr als das Zehnfache erhöhte.

Isopren ist nach Methan aus menschlicher Tätigkeit der zweithöchste Kohlenwasserstoff, der auf der Erde emittiert wird. Isopren interagiert mit Stickoxidverbindungen, die in der Luftverschmutzung vorkommen, und erzeugt Ozon, Aerosole und andere Nebenprodukte, die für Menschen und Pflanzen schädlich sind. Die Forscher hoffen, dass ihre Ergebnisse dazu beitragen können, künftige Isoprenemissionen vorherzusagen und fundiertere Entscheidungen über das Pflanzen von Bäumen und die Kontrolle der Stickoxidverschmutzung zu treffen.

