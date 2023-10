Bäume, die mehr Isopren ausstoßen, könnten die Luftverschmutzung und Ozonprobleme verschlimmern

Forscher haben herausgefunden, dass Bäume wie Eichen und Pappeln bei der Erwärmung des Planeten möglicherweise mehr Isopren ausstoßen, eine Verbindung, die zu einer schlechten Luftqualität beiträgt. Isopren verschärft das Problem der Feinstaubkonzentration in der Atmosphäre und verschärft das Problem des Ozons in der niedrigen Atmosphäre. Allerdings verbessert diese Verbindung auch die Qualität sauberer Luft und erhöht die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegenüber Umweltstressoren.

Die in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie verdeutlicht das Dilemma, ein Gleichgewicht zwischen den Vor- und Nachteilen der Isoprenemission zu finden. Tom Sharkey, der korrespondierende Autor der Studie, betont, wie wichtig es ist, das Problem zu verstehen, um wirksame Lösungen zu finden.

Isopren ist seit den 1970er Jahren Gegenstand von Untersuchungen, wobei die Emissionswerte nach Methan aus menschlichen Aktivitäten an zweiter Stelle stehen. In den 1980er Jahren wurden falsche Behauptungen aufgestellt, dass Pflanzen mehr Luftverschmutzung verursachten als Fahrzeuge. Isopren reagiert mit Verbindungen aus Kohlekraftwerken und trägt zur Bildung von Ozon, Aerosolen und anderen schädlichen Nebenprodukten bei, die sich negativ auf die Gesundheit von Mensch und Pflanze auswirken.

Aufgrund der Kombination von Isopren und Stickoxiden kann die Luftqualität in Windrichtung von Städten schlechter sein als die Luftqualität innerhalb der Städte selbst. Wenn die mit Isopren beladene Luft durch eine Stadt strömt, wird sie stark verschmutzt. Die Forscher untersuchen derzeit die biomolekularen Prozesse, die zur Isoprenproduktion in Pflanzen führen.

Entgegen der bisherigen Annahme, dass Pflanzen Isopren ausschließlich bei der Photosynthese produzieren, haben die Forscher herausgefunden, dass ein Anstieg des Kohlendioxidgehalts die Produktionsrate von Isopren verringert, während steigende Temperaturen den gegenteiligen Effekt haben. Diese Forschung wird es Wissenschaftlern ermöglichen, künftige Isoprenemissionsniveaus von Pflanzen besser abzuschätzen.

Mit diesem Wissen können Wissenschaftler daran arbeiten, Wege zu finden, um die negativen Auswirkungen der Isoprenemission zu mildern und gleichzeitig ihre Vorteile für die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen und die Anpassung an die Umwelt zu nutzen.

Quellen:

– Titel: Bäume, die mehr Isopren ausstoßen, könnten Luftverschmutzung und Ozonprobleme verschlimmern

– Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences