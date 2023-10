Wissenschaftler entdecken vor 14,300 Jahren einen gewaltigen Sonnensturm

Ein internationales Wissenschaftlerteam hat eine bedeutende Entdeckung bezüglich eines gewaltigen Sonnensturms gemacht, der sich vor etwa 14,300 Jahren ereignete. Forscher analysierten alte Baumringe, um einen Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts zu identifizieren, der auf das Auftreten des größten jemals aufgezeichneten Sonnensturms hinweist.

Das Team, bestehend aus Forschern verschiedener Institutionen, darunter dem Collège de France, der Universität Aix-Marseille und der Universität Leeds, untersuchte subfossile Baumstämme, die in der Nähe des Flusses Drouzet in den südlichen französischen Alpen gefunden wurden. Durch die Untersuchung einzelner Baumringe konnten Wissenschaftler Umweltveränderungen für jedes Lebensjahr des Baumes rekonstruieren. Durch die Kombination von Abschnitten mehrerer Bäume konnte das Team eine Aufzeichnung erstellen, die sich über Tausende von Jahren erstreckt.

Durch die Analyse winziger Baumringproben stellten die Forscher vor genau 14,300 Jahren einen beispiellosen Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts fest. Vergleiche mit Berylliummessungen aus grönländischen Eiskernen legen nahe, dass dieser Anstieg durch einen massiven Sonnensturm verursacht wurde, der eine erhebliche Menge energiereicher Teilchen in die Erdatmosphäre freisetzte.

Bei Sonnenstürmen, auch koronale Massenauswürfe oder Flares genannt, werden geladene Teilchen und Magnetfelder von der Sonne freigesetzt, die sich mit dem Sonnenwind zur Erde bewegen. Wenn diese Teilchen und Felder mit der Magnetosphäre der Erde kollidieren, kommt es zu einem Sonnensturm, der zur Bildung neuer Isotope in der Atmosphäre führt, darunter Beryllium-10 und Radiokohlenstoff (Kohlenstoff-14).

Es wurde festgestellt, dass das Auftreten extremer Sonnenereignisse wie Sonneneruptionen und koronale Massenauswürfe zu kurzfristigen Ausbrüchen energiereicher Teilchen und anschließenden Spitzen des Radiokohlenstoffgehalts führt. Diese Ereignisse stellen potenzielle Risiken für die Infrastruktur und Systeme der Erde dar. Transformatoren in Stromnetzen könnten dauerhaft beschädigt werden, was zu längeren Stromausfällen führen könnte, während für Navigation und Kommunikation wichtige Satelliten außer Betrieb gesetzt werden könnten. Astronauten können auch einem erhöhten Strahlungsrisiko ausgesetzt sein.

Der kürzlich identifizierte 14,300 Jahre alte Sturm ist der größte seit Beginn der Aufzeichnungen und doppelt so groß wie die zuvor bestätigten Miyake-Ereignisse vor 1,030 und 1,250 Jahren. Allerdings sind die genauen Ursachen und die Häufigkeit dieser extremen Sonnenstürme noch nicht vollständig geklärt, und die Vorhersage ihres Auftretens bleibt eine Herausforderung.

Die Untersuchung dieser Sonnenstürme unterstreicht die Notwendigkeit, das Verhalten der Sonne und die potenziellen Bedrohungen, die sie für die Gesellschaft darstellt, zu verstehen. Forscher untersuchen weiterhin die Häufigkeit vergangener Sonnenstürme, um zukünftige Risiken abzuschätzen. Es werden Anstrengungen unternommen, um die Sonnenaktivität und ihre Auswirkungen auf die Infrastruktur durch Organisationen wie das Space Weather Prediction Center der National Oceanic and Atmospheric Administration zu überwachen.

