Neue Studie zeigt Potenzial für wiederholte Erdbeben im pazifischen Nordwesten

Eine aktuelle Studie der University of Arizona hat Hinweise auf ein schweres Erdbebenereignis gefunden, das sich vor über 1,000 Jahren in den Puget Lowlands im Westen Washingtons ereignete. Durch die Analyse von Baumringen konnten Forscher feststellen, dass sich das seismische Ereignis Ende 923 oder Anfang 924 n. Chr. ereignete. Diese Entdeckung hat erhebliche Auswirkungen, da sie auf die Möglichkeit eines ähnlichen Erdbebens in der Zukunft in der Region schließen lässt.

Das alte Beben war wahrscheinlich das Ergebnis mehrerer flacher Verwerfungen in der Region, die zusammenbrachen, was zu einem geschätzten Erdbeben der Stärke 7.8 führte. Ähnlich wie bei den jüngsten Erdbeben in der Türkei-Syrien ist es möglich, dass es nacheinander zu Zwillingsbeben mit geschätzten Stärken von 7.5 und 7.3 kam. Es ist bekannt, dass flache Verwerfungen im Vergleich zu anderen Erdbebenarten heftigere und gezieltere Erschütterungen hervorrufen.

Die Ergebnisse dieser Studie unterstreichen, wie wichtig es ist, bei der Entwicklung technischer Entwürfe und Richtlinien die Vernetzung flacher Verwerfungen in der Region zu berücksichtigen. Derzeit spiegeln regionale Gefahrenmodelle diese Möglichkeit nicht wider, die Forschung legt jedoch nahe, dass dies der Fall sein sollte.

Um den Zeitpunkt des antiken Erdbebens zu bestimmen, verließen sich die Forscher auf Baumringe. Bäume fügen jedes Jahr Ringe um ihre Stämme hinzu, wobei die Breite der Ringe von den klimatischen Bedingungen während dieser Zeit abhängt. Durch den Vergleich der Wachstumsmuster abgestorbener Bäume mit den Mustern lebender Bäume konnten die Forscher den genauen Zeitpunkt des Absterbens der durch das Erdbeben getöteten Bäume ermitteln.

Die Studie profitierte auch von einem gewaltigen Sonnensturm, der sich zwischen den Jahren 774 und 775 ereignete und zu einem Anstieg des Radiokohlenstoffs führte. Durch die Messung des Radiokarbongehalts in den Ringen der vom Erdbeben getöteten Bäume konnten die Forscher den Zeitpunkt des Erdbebens bestätigen.

Insgesamt unterstreicht diese Studie den Bedarf an weiterer Forschung und Vorbereitung in der pazifischen Nordwestregion. Um die Millionen Menschen, die in diesem Gebiet leben, zu schützen, ist es wichtig, die potenziellen Risiken zu verstehen, die mit flachen Verwerfungen verbunden sind, und die Vernetzung zwischen ihnen.

