Forscher nutzen Unterwasser-Kettensägen und Baumringe, um den Zeitpunkt vergangener Erdbeben und potenzielle Bedrohungen für Seattle zu bestimmen

Forschern der University of Arizona ist ein Durchbruch beim Verständnis des Zeitpunkts und der potenziellen Bedrohung von Erdbeben im pazifischen Nordwesten gelungen. Durch den Einsatz von Unterwasserkettensägen und die Untersuchung von Baumringen konnte das Team das Auftreten zweier bedeutender Erdbeben lokalisieren, die die Region vor über 1,000 Jahren erschütterten. Diese Zwillingsbeben hatten schätzungsweise eine Stärke von 7.8, was mit den jüngsten tödlichen Erdbeben in der Türkei und in Syrien vergleichbar ist.

Die Studie ergab, dass flache Verwerfungserdbeben, die häufig im pazifischen Nordwesten vorkommen, irgendwie miteinander verbunden sind. Diese Verbindung kann entweder unter der Erde oder durch Spannungsübertragung von einer Verwerfung zur anderen erfolgen. Die Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf regionale Gefahrenmodelle und das technische Design im Raum Seattle.

Tauchteams wurden eingesetzt, um mit Unterwasserkettensägen Ringe von Bäumen am Grund der Lakes Washington und Sammamish einzusammeln. Die Forscher fanden heraus, dass sich die beiden Erdbeben entweder Ende 923 oder Anfang 924 n. Chr. ereigneten. Die Erdbeben führten zu verschiedenen geologischen Phänomenen, darunter dem Abheben einer 25 Fuß hohen Klippe in die Luft, lokalen Tsunamis und Erdrutschen, die Wälder zerstörten und Geröll in nahegelegene Seen spülten .

Baumringe spielten eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des Zeitpunkts dieser Erdbeben. Durch die Untersuchung der Wachstumsmuster von Baumringen an verschiedenen Standorten stellten die Forscher fest, dass die Bäume sowohl an der Saddle Mountain- als auch an der Seattle-Verwerfung im selben Jahr abstarben. Diese Informationen bestätigten zusammen mit einem Anstieg der Radiokohlenstoffwerte, der durch einen Sonnensturm zwischen 774 und 775 n. Chr. verursacht wurde, den Zeitpunkt der Erdbeben.

Diese Forschung hat unser Verständnis der Erdbebengefahren im pazifischen Nordwesten erweitert. Es zeigt, dass flache Verwerfungserdbeben synchron oder in schneller Folge auftreten können, was die potenzielle Bedrohung für die Region Seattle verdeutlicht. Die Ergebnisse erfordern die Einbeziehung dieser Möglichkeit in regionale Gefahrenmodelle und -richtlinien, um sich besser auf zukünftige Erdbeben in der Region vorzubereiten.

