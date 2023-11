Neue Studie unterstreicht die Bedeutung großer Pflanzenfresser für die Verbesserung der Artenvielfalt

By

Eine kürzlich von einem internationalen Forschungsteam, darunter der Universität Lund, durchgeführte Studie hat Licht auf die entscheidende Rolle geworfen, die große Pflanzenfresser bei der Gestaltung des Baumbestands und der Artenvielfalt geschützter Regionen auf der ganzen Welt spielen. Die in der Fachzeitschrift One Earth veröffentlichte Studie nutzte globale Satellitendaten, um den Baumbestand in diesen Gebieten zu kartieren.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Gebiete mit einer hohen Konzentration großer Pflanzenfresser tendenziell einen vielfältigeren Baumbestand aufweisen, was wiederum die allgemeine Artenvielfalt erhöht. Die Forscher fanden heraus, dass das Vorkommen dieser Megafauna wie Elefanten, Bisons und Elche im Vergleich zu Gebieten ohne große Pflanzenfresser zu einer spärlicheren, aber vielfältigeren Baumbedeckung führt.

„Diese neuen Forschungsergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, große Pflanzenfresser in Wiederherstellungs- und Schutzstrategien zu integrieren“, bemerkte Lanhui Wang, Forscher für physische Geographie und Ökosystemwissenschaften an der Universität Lund. Große Pflanzenfresser tragen nicht nur zu einer vielfältigen Vegetationsstruktur bei, sondern schaffen durch ihren Verzehr der Vegetation und physische Störungen auch einen reichhaltigen Lebensraum für zahlreiche andere Arten.

Die Studie betont jedoch auch, dass die Rolle großer Pflanzenfresser bei der nachhaltigen Landbewirtschaftung und der Wiederherstellung von Ökosystemen oft übersehen wird. Wang erklärte: „In einer Zeit, in der sich globale Initiativen stark auf die Bekämpfung des Klimawandels und des Verlusts der biologischen Vielfalt konzentrieren, unterstreichen unsere Ergebnisse die Notwendigkeit einer breiteren und differenzierteren Diskussion über Ökosystemmanagement und Schutzmaßnahmen.“

Nachdem die Vereinten Nationen die 2020er Jahre zum Jahrzehnt der Wiederherstellung von Ökosystemen erklärt haben, haben sich 115 Länder dazu verpflichtet, große Naturgebiete wiederherzustellen. Die Forscher argumentieren, dass das Erreichen dieser Wiederherstellungsziele die Präsenz von mehr wild lebenden großen Pflanzenfressern weltweit erfordert. Diese Tiere spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung der Baumbedeckung, der Kohlenstoffbindung und der Vielfalt an Lebensräumen.

Abschließend betont die Studie, wie wichtig es ist, das Verständnis der ökologischen Auswirkungen großer Pflanzenfresser in Erhaltungs- und Wiederherstellungsstrategien zu integrieren. Dadurch können wir die biologische Vielfalt besser schützen, den Klimawandel bekämpfen und die langfristige Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme sicherstellen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

F: Welche Rolle spielen große Pflanzenfresser bei der Verbesserung der Artenvielfalt?



A: Große Pflanzenfresser fördern eine vielfältige Vegetationsstruktur und schaffen so einen reichhaltigen Lebensraum für viele andere Arten. Ihr Verzehr von Vegetation und physische Störungen tragen zur Entwicklung einer vielfältigen Baumbedeckung bei, was die allgemeine Artenvielfalt erhöht.

F: Wieso werden große Pflanzenfresser bei nachhaltigen Landbewirtschaftungs- und Wiederherstellungsbemühungen nicht berücksichtigt?



A: Die Studie zeigt, dass die Rolle großer Pflanzenfresser im Rahmen einer nachhaltigen Landbewirtschaftung und Wiederherstellung von Ökosystemen oft übersehen wird. Ihr Beitrag zur Artenvielfalt und Ökosystemresilienz wird bei Schutzmaßnahmen nicht ausreichend berücksichtigt.

F: Warum sind große Pflanzenfresser wichtig, um die Wiederherstellungsziele der UN zu erreichen?



A: Die Anwesenheit großer Pflanzenfresser ist entscheidend für die Förderung der Baumbedeckung, die zur Kohlenstoffbindung und zur Schaffung vielfältiger Lebensräume beiträgt. Um die Wiederherstellungsziele der Vereinten Nationen zu erreichen, sind laut der Studie weltweit mehr wild lebende große Pflanzenfresser erforderlich.