Neuer Titel: Die Mystik der irischen Kunsthandwerksstühle enthüllen

Eine seltene und faszinierende Sammlung von Arts-and-Crafts-Stühlen, die zwischen 1880 und 1900 entstanden sind, wird nächsten Monat bei der Versteigerung der Sheppard's Gentleman's Library versteigert. Diese aus wunderschön geschnitztem Walnussholz gefertigten und mit luxuriösen, mit Samt gepolsterten Sitzen verzierten Stühle tragen das unverkennbare Zeichen von Fota House, einem vornehmen irischen Anwesen. Diese komplizierten Stühle werden auf 8,000 bis 12,000 Euro geschätzt (Quelle: Sheppard's) und bieten einen Einblick in das reiche kulturelle Erbe Irlands.

Philip Sheppard, der Inhaber des Auktionshauses, hat eine enge Verbindung zu diesen Stühlen und erkennt ihre Bedeutung über bloße Kunstobjekte hinaus. Er sieht sie als Kanäle zu einer alten Erzählung. Mit tiefer Überzeugung behauptet er: „Sie sagen uns, wer und was sie sind.“

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass jeder Stuhl ein verborgenes Geheimnis birgt – ein mysteriöses, haariges Gesicht, das sich in seinem Design verbirgt. Der Katalog erläutert dieses Rätsel und beschreibt, wie auf der geschnitzten Rückwand zwei Engelchen dargestellt sind, einer wach und der andere schlafend. Diese himmlischen Wesen breiten ihre Flügel aus und verwandeln sich nahtlos in extravagantes Blattwerk aus Akanthusblättern. Im Zentrum dieses grünen Wandteppichs befindet sich unter einer sorgfältig geschnitzten Oberlippe und Nase das Gesicht des rätselhaften Grünen Mannes. Als Symbol der saisonalen Wiedergeburt ist der Grüne Mann auf der ganzen Welt zu einem gefeierten Architekturmotiv geworden. Allerdings ist eine solche Darstellung bei irischen Möbeln eine Seltenheit, was diese Stühle umso außergewöhnlicher macht.

FAQ:

F: Wie hoch ist der geschätzte Wert dieser Arts and Crafts-Stühle?

A: Der geschätzte Wert dieser Stühle liegt zwischen 8,000 und 12,000 € (Quelle: Sheppard's).

F: Wann werden diese Stühle versteigert?

A: Diese Stühle werden am 7. und 8. November Teil des Sheppard's Gentleman's Library-Verkaufs sein.

F: Welche Bedeutung hat das verborgene Gesicht in jedem Stuhl?

A: Das verborgene Gesicht in jedem Stuhl fügt seinem Design ein faszinierendes Element hinzu und stellt den Grünen Mann dar, ein architektonisches Motiv, das die saisonale Wiedergeburt symbolisiert.

F: Warum gelten diese Stühle als selten?

A: Diese Stühle gelten aufgrund ihrer Verbindung mit Fota House, einem bemerkenswerten irischen Anwesen, und der Seltenheit des Motivs des Grünen Mannes in irischen Möbeln als selten.