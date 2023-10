Entdeckung von TRAPPIST-1: Ein Blick in das Sonnensystem 2.0

TRAPPIST-1, ein Sternensystem, das nur 39 Lichtjahre von uns entfernt ist, hat die Aufmerksamkeit von Planetenforschern auf sich gezogen. Aufgrund seiner sieben felsigen, erdgroßen Planeten, die einen Roten Zwergstern umkreisen, wird es oft als „Sonnensystem 2.0“ bezeichnet. Im Jahr 2017 entdeckte das Spitzer-Weltraumteleskop der NASA die einzigartige Ansammlung erdgroßer Planeten von TRAPPIST-1, die sich in der bewohnbaren Zone des Sterns befinden, was ihn zu einem faszinierenden Objekt für weitere Erkundungen macht.

Vor kurzem haben Forscher die leistungsstarken Fähigkeiten des James Webb Space Telescope (JWST) genutzt, um diese faszinierenden Exoplaneten zu untersuchen. Eine in The Astrophysical Journal Letters veröffentlichte Studie konzentrierte sich auf TRAPPIST-1b, den Planeten, der seinem Stern am nächsten liegt und daher am einfachsten zu untersuchen ist. Mit dem NIRISS-Instrument des JWST untersuchten die Forscher das Sternenlicht, das durch die Atmosphäre von TRAPPIST-1b dringt, und suchten insbesondere nach Anzeichen einer Atmosphäre.

Obwohl die Studie keine Atmosphäre um TRAPPIST-1b entdeckte, zeigte sie doch, dass der Einfluss des Sterns auf die Beobachtungen von Bedeutung ist. Die Forscher stellten fest, dass die Auswirkungen des Sterns gründlich verstanden werden müssen, um zukünftige atmosphärische Signale von anderen Planeten im System, insbesondere von solchen in der bewohnbaren Zone, genau interpretieren zu können.

Darüber hinaus stießen die Wissenschaftler im Sternenlicht auf „Geistersignale“, die von dunklen und hellen Flecken auf dem Stern selbst stammten. Obwohl diese Signale nicht explizit mit der Atmosphäre des Planeten in Zusammenhang standen, liefern sie wertvolle Erkenntnisse, die Forscher davon abhalten können, voreilige Schlussfolgerungen über die Zusammensetzung der Atmosphären von Exoplaneten zu ziehen.

Eine der bemerkenswerten Diskrepanzen zwischen TRAPPIST-1 und unserem eigenen Sonnensystem ist sein Zentralstern. TRAPPIST-1 ist ein roter Zwergstern, der häufiger vorkommt als sonnenähnliche Sterne. Sein nächstgelegener Planet, TRAPPIST-1b, empfängt deutlich mehr Strahlung als die Erde und hat eine Oberflächentemperatur zwischen 120 und 220 Grad Celsius. Rote Zwergsterne, die für ihre Unvorhersehbarkeit bekannt sind, erzeugen Sternfackeln, die sich auf Messungen des von Planeten blockierten Lichts auswirken können. Die Berücksichtigung dieser Fackeln ist für die Gewährleistung einer genauen Dateninterpretation von entscheidender Bedeutung.

Während die Studie keine Atmosphäre auf TRAPPIST-1b entdeckte, besteht weiterhin die Möglichkeit einer dünnen Atmosphäre aus Wasser, Kohlendioxid oder Methan. Alternativ könnte TRAPPIST-1b eine ähnliche Atmosphäre wie der Saturnmond Titan haben, der über eine dichte Atmosphäre verfügt.

Das TRAPPIST-1-System, benannt nach dem Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope, das als erster drei seiner Planeten entdeckte, fasziniert weiterhin Astronomen. Die umfangreiche Forschung mit dem Spitzer-Weltraumteleskop hat Aufschluss über die Eigenschaften dieser Gesteinsplaneten gegeben.

Quellen: The Astrophysical Journal Letters