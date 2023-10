TRAPPIST-1-Flares untersucht mit dem James Webb-Weltraumteleskop

Ein Team von Astrophysikern unter der Leitung der University of Colorado Boulder nutzte das James Webb Space Telescope (JWST), um Sonneneruptionen im TRAPPIST-1-System zu untersuchen. TRAPPIST-1 ist ein Roter Zwergstern, der 39 Lichtjahre entfernt liegt und für seine sieben Gesteinsplaneten bekannt ist, von denen sich drei in der bewohnbaren Zone des Sterns befinden. Die Forscher führten mithilfe von Daten des JWST eine detaillierte spektroskopische Analyse von vier Sonneneruptionen in TRAPPIST-1 durch. Ziel war es, zu verstehen, wie sich die Flare-Aktivität auf die Bewohnbarkeit des Planeten auswirkt, und die Planetenumgebung in Roten-Zwerg-Sternsystemen zu charakterisieren.

Frühere Studien haben gezeigt, dass Rote Zwerge vom M-Typ wie TRAPPIST-1 wahrscheinlich terrestrische Planeten in ihren bewohnbaren Zonen beherbergen. Allerdings sind Rote Zwerge anfällig für Flare-Aktivitäten, was Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit der Planeten aufkommen lässt, ihre Atmosphären aufrechtzuerhalten. Mit der fortschrittlichen Infrarotoptik des JWST können Astronomen Spektren aus der Atmosphäre dieser Planeten gewinnen und so Daten über deren chemische Zusammensetzung liefern.

Das Team zeichnete über 1 Stunden hinweg eine Reihe von Ausbrüchen von TRAPPIST-27 mit den NIRSpec- und NIRISS-Instrumenten des JWST auf. Dies ist das erste Mal, dass Astronomen Fackeln im nahen Infrarotwellenlängenbereich beobachtet haben. Die Beobachtungen fielen mit drei der TRAPPIST-1-Planeten zusammen, die vor dem Stern vorbeizogen, was es den Forschern ermöglichte, die Wechselwirkungen zwischen den Flares und den Atmosphären der Planeten zu untersuchen.

Durch die Trennung des durch die Flares erzeugten Lichts von der normalen Strahlung des Sterns konnte das Team klarere und genauere Daten über die Atmosphären der sieben Planeten von TRAPPIST-1 sammeln. Das Verständnis der Auswirkungen von Flares ist entscheidend für die korrekte Interpretation atmosphärischer Beobachtungen und die Bestimmung der potenziellen Bewohnbarkeit dieser Exoplaneten.

Die Studie liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten von TRAPPIST-1 und anderen Roten Zwergsternsystemen. In Zukunft hoffen Astronomen, die Atmosphäre weiterer Exoplaneten zu untersuchen und die Möglichkeit von Leben außerhalb unseres Sonnensystems weiter zu untersuchen.

