Mit Sonnenlicht Abwasser in wertvolle Chemikalien verwandeln

Forscher des Shenzhen Institute of Advanced Technology und des Harbin Institute of Technology haben eine innovative Methode entwickelt, um Abwasserverunreinigungen mithilfe von Sonnenlicht in wertvolle Chemikalien umzuwandeln. Dieser Durchbruch könnte möglicherweise den Bereich der chemischen Herstellung revolutionieren, indem er einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Ansatz bietet.

Herkömmliche chemische Herstellungsprozesse sind oft energieintensiv und umweltschädlich. Um dieses Problem anzugehen, nutzten die Forscher Halbleiter-Biohybride, die effiziente lichtsammelnde Materialien mit lebenden Zellen kombinieren, um Sonnenenergie für die chemische Produktion zu nutzen. Die Herausforderung bestand jedoch darin, einen kostengünstigen und umweltfreundlichen Weg zur Skalierung dieser Technologie zu finden.

Die Studie konzentrierte sich auf die Umwandlung von im Abwasser gefundenen Schadstoffen direkt in der Abwasserumgebung in Halbleiter-Biohybride. Durch die Nutzung des im Abwasser enthaltenen organischen Kohlenstoffs, Schwermetallen und Sulfatverbindungen als Rohstoffe konnten die Forscher wertvolle Chemikalien herstellen.

Industrieabwässer sind komplex und oft giftig für Bakterienzellen, was deren effiziente Verstoffwechselung erschwert. Außerdem enthält es einen hohen Anteil an Salz und gelöstem Sauerstoff, was Bakterien mit besonderen Fähigkeiten erfordert. Um diese Herausforderungen zu meistern, wählten die Forscher ein schnell wachsendes Meeresbakterium namens Vibrio natriegens aus, das eine außergewöhnliche Toleranz gegenüber hohen Salzkonzentrationen und die Fähigkeit besitzt, verschiedene Kohlenstoffquellen zu nutzen. Sie haben das Bakterium so manipuliert, dass es Schwefelwasserstoff produziert, der eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von CdS-Nanopartikeln spielt, die Licht effizient absorbieren. Diese Nanopartikel ermöglichten die Herstellung von Halbleiter-Biohybriden und ermöglichten es den nicht photosynthetischen Bakterien, Licht für die chemische Produktion zu nutzen.

Ihre primäre Zielchemikalie war 2,3-Butandiol (BDO), eine wertvolle Grundchemikalie. Die Ergebnisse zeigten, dass die durch Sonnenlicht aktivierten Biohybride die BDO-Produktion im Vergleich zu Bakterienzellen allein deutlich steigerten. Das Verfahren bewies auch seine Skalierbarkeit und führte zu einer erfolgreichen solarbetriebenen BDO-Produktion im großen 5-Liter-Maßstab unter Verwendung von echtem Abwasser.

Die Biohybrid-Plattform reduziert nicht nur den COXNUMX-Fußabdruck und die Produktkosten, sondern hat auch insgesamt geringere Auswirkungen auf die Umwelt im Vergleich zu herkömmlichen bakteriellen Fermentationen und auf fossilen Brennstoffen basierenden Produktionsmethoden. Darüber hinaus können diese Biohybride aus verschiedenen Abwasserquellen hergestellt werden.

Diese Forschung stellt einen vielversprechenden Weg zur Umwandlung von Abwasserverunreinigungen in wertvolle Chemikalien mithilfe von Sonnenlicht dar und bietet eine nachhaltige und umweltfreundliche Lösung für die chemische Herstellung.

