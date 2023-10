Neue Methode nutzt Sonnenlicht, um Abwasserverunreinigungen in wertvolle Chemikalien umzuwandeln

By

Forscher des Shenzhen Institute of Advanced Technology (SIAT) und des Harbin Institute of Technology haben eine innovative Methode entwickelt, um Abwasserverunreinigungen mithilfe von Sonnenlicht in wertvolle Chemikalien umzuwandeln. Dieser Durchbruch könnte die chemische Herstellung revolutionieren und sie nachhaltiger und umweltfreundlicher machen.

Die Forscher nutzten Halbleiter-Biohybride, die aus manipulierten Bakterien und effizienten lichtsammelnden Materialien bestehen. Diese Biohybride können Sonnenlicht nutzen, um Chemikalien wie 2,3-Butandiol effizienter herzustellen. Herkömmliche chemische Herstellungsprozesse sind energieintensiv, doch dieser neue Ansatz nutzt erneuerbare Solarenergie.

Um die Herausforderungen bei der Ausweitung dieser Technologie zu bewältigen, konzentrierten sich die Forscher auf die Umwandlung von Schadstoffen aus dem Abwasser direkt in der Abwasserumgebung. Als Rohstoffe für den Aufbau der Biohybride nutzten sie im Abwasser enthaltenen organischen Kohlenstoff, Schwermetalle und Sulfatverbindungen. Durch die Auswahl eines Meeresbakteriums namens Vibrio natriegens, das eine außergewöhnliche Toleranz gegenüber hohen Salzkonzentrationen aufweist, trainierten die Forscher den manipulierten Stamm, verschiedene Metall- und Kohlenstoffquellen zu nutzen, um Halbleiter-Biohybride direkt aus Abwasser herzustellen.

Die Biohybride konnten im Vergleich zu Bakterienzellen allein deutlich höhere Ausbeuten an 2,3-Butandiol produzieren. Der Prozess war außerdem skalierbar und ermöglichte eine solarbetriebene Produktion im 5-Liter-Maßstab unter Verwendung von echtem Abwasser. Dieser umweltfreundliche Ansatz senkt nicht nur die Kosten, sondern hat im Vergleich zu herkömmlichen Methoden der bakteriellen Fermentation und der auf fossilen Brennstoffen basierenden Produktion auch eine geringere Umweltbelastung.

„Die Biohybrid-Plattform zeichnet sich nicht nur durch einen geringeren COXNUMX-Fußabdruck aus, sondern reduziert auch die Produktkosten, was zu einer insgesamt geringeren Umweltbelastung im Vergleich zu herkömmlichen bakteriellen Fermentationen und auf fossilen Brennstoffen basierenden Methoden führt“, sagte Professor GAO Xiang, einer der beteiligten Forscher die Studie.

Diese bahnbrechende Forschung eröffnet Möglichkeiten, Abwasser mithilfe von Sonnenlicht in wertvolle Chemikalien umzuwandeln und ebnet so den Weg für eine nachhaltigere und umweltfreundlichere Zukunft der chemischen Produktion.

Quelle: Nature Sustainability (doi: 10.1038/s41893-023-01063-6)

