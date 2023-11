Aufdeckung der vielfältigen Evolutionswege von Wasserkrokodilen

By

Krokodile, die für ihre heutige Fülle und Vielfalt bekannt sind, waren einst eine äußerst vielfältige Reptiliengruppe. Entgegen der landläufigen Meinung gab es Krokodile in verschiedenen Formen, darunter pflanzenfressende, baumlebende und vollständig marine Arten. Zwei Gruppen von Krokodilen, bekannt als Thalattosuchianer und Dyrosaurier, haben sich unabhängig voneinander an das Leben in der Meeresumwelt angepasst. Diese bemerkenswerten Kreaturen überlebten nicht nur große biologische Krisen, sondern erlebten auch erstaunliche evolutionäre Veränderungen.

Forscher des Evolution & Diversity Dynamics Lab der Universität Lüttich haben eine umfassende Studie durchgeführt, um die evolutionären Mechanismen hinter diesen Anpassungen aufzuklären. Mithilfe fortschrittlicher dreidimensionaler Rekonstruktionen haben sie die Morphologie dieser alten Wasserkrokodile erforscht.

Thalattosuchianer und Dyrosaurier erlebten erhebliche Anpassungen an das Meeresleben, die aufgrund der begrenzten Erforschung ihrer Körperanatomie bisher kaum verstanden wurden. Das Team wollte ihre Entwicklungsverläufe entschlüsseln und feststellen, ob sie ähnliche Wege eingeschlagen hatten oder unterschiedliche Wege zum Meeresleben eingeschlagen hatten. Sie führten umfangreiche Scans und hochauflösende 3D-Rekonstruktionen von Gliedmaßen-, Schulter- und Beckenknochen verschiedener Thalattosuchier, Dyrosaurier und moderner Krokodile durch.

Durch ihre Analyse entdeckten die Forscher erhebliche Unterschiede in den Anpassungen und funktionellen Fähigkeiten zwischen Thalattosuchianern, Dyrosauriern und heutigen Krokodilen. Dies weist auf unterschiedliche Entwicklungsverläufe hin und verdeutlicht die Abweichung dieser alten Krokodilarten von ihren modernen Gegenstücken.

Diese bahnbrechende Forschung unterstreicht den unterschätzten Wert fossiler Krokodilskelette als Quelle wichtiger phylogenetischer Merkmale. Darüber hinaus unterstreicht es den tiefgreifenden Unterschied zwischen den alten Krokodilen und ihren heutigen Nachkommen in Bezug auf Bewegung und Schwimmen. Die Einbeziehung der postkraniellen Anatomie ist entscheidend für ein umfassendes Verständnis der Ökologie, Disparität und Beziehungen zwischen Krokodilmorphen.

Indem diese Studie die verschiedenen Entwicklungswege von Wasserkrokodilen beleuchtet, trägt sie zu unserem Wissen über die bemerkenswerte Vielfalt und Widerstandsfähigkeit dieser prähistorischen Lebewesen bei. Das Verständnis ihrer Evolutionsverläufe ermöglicht Einblicke in die Naturgeschichte der Krokodile und die faszinierenden Anpassungen, die es ihnen ermöglichten, im Laufe der geologischen Zeit verschiedene Umgebungen zu erobern.

