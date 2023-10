Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich Menschen vor 23,000 Jahren auf dem amerikanischen Kontinent niederließen

Eine aktuelle Studie stellt frühere Annahmen über den zeitlichen Verlauf der menschlichen Besiedlung des amerikanischen Kontinents in Frage. Traditionell gingen Archäologen davon aus, dass Menschen vor etwa 14,000 Jahren das Innere Nordamerikas erreichten. Neue Forschungsergebnisse, die durch fortschrittliche Datierungstechniken unterstützt werden, deuten jedoch darauf hin, dass sich Menschen tatsächlich vor etwa 23,000 Jahren auf dem amerikanischen Kontinent niedergelassen haben.

Diese neue Studie widerlegt die Vorstellung, dass Menschen den amerikanischen Kontinent erreichten, als die letzte Eiszeit zu Ende ging. Frühere Theorien gingen davon aus, dass sich zwischen zwei großen Eisschilden ein eisfreier Korridor bildete, der es den Menschen ermöglichte, von Alaska ins Herz Nordamerikas zu wandern. Diese Orthodoxie wurde jedoch in Frage gestellt, da Beweise für die menschliche Präsenz auf dem amerikanischen Kontinent auf die Zeit vor 16,000 Jahren zurückgedrängt wurden.

Im September 2021 wurden in New Mexico fossile Fußabdrücke entdeckt, die etwa 23,000 Jahre alt sind. Diese Fußabdrücke wurden von einer Gruppe von Menschen gemacht, die an einem alten See in der Nähe des heutigen White Sands vorbeikamen. Die Entdeckung dieser Fußabdrücke verlängert die Geschichte der menschlichen Präsenz auf dem Kontinent um 7,000 Jahre und schreibt die amerikanische Vorgeschichte neu.

Um das Alter der Fußabdrücke zu bestimmen, verwendeten die Forscher die Radiokarbondatierung von versteinerten Pollen, die in Sedimentschichten über und unter den Fußabdrücken gefunden wurden. Die Radiokarbondatierung beruht auf dem Zerfall von Kohlenstoff-14-Isotopen in organischer Substanz. Kritiker der Studie äußerten Bedenken hinsichtlich des „Hartwasser“-Effekts, der sich auf Radiokarbondaten auswirken kann. Die Forscher gingen diesen Bedenken jedoch durch den Einsatz der Durchflusszytometrie entgegen, einer medizinischen Technik zur Zählung und Isolierung fossiler Pollen zur Datierung. Die Durchflusszytometrie-Methode lieferte den schlüssigen Beweis, dass die Fußabdrücke tatsächlich aus der Zeit vor etwa 23,000 Jahren stammten.

Darüber hinaus verwendeten die Forscher die Datierung mit optisch stimulierter Lumineszenz (OSL) als unabhängige Überprüfung. Diese Technik misst die Energieakkumulation in vergrabenen Quarzkörnern und ermöglicht es den Forschern zu bestimmen, wann die Körner das letzte Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Die OSL-Daten stützten die Ergebnisse der anderen Datierungsmethoden.

Insgesamt wirft diese Forschung ein neues Licht auf die Zeitachse der menschlichen Besiedlung des amerikanischen Kontinents und legt nahe, dass sich Menschen viel früher in der Region niedergelassen haben als bisher angenommen. Die Studie zeigt auch, wie wichtig fortschrittliche Datierungstechniken und interdisziplinäre Zusammenarbeit für die Aufklärung der Geheimnisse der Menschheitsgeschichte sind.

