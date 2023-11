Neue Strategie verbessert Leitfähigkeit und Stabilität von Protonenleitern

Wissenschaftler des Tokyo Institute of Technology haben einen innovativen Ansatz zur Verbesserung der Leitfähigkeit und Stabilität von Protonenleitern bei mittleren und niedrigen Temperaturen entdeckt. Durch die Donordotierung eines Muttermaterials mit ungeordneten intrinsischen Sauerstofffehlstellen anstelle der üblicherweise verwendeten Akzeptordotierungsmethode konnten die Forscher die Protonenleitfähigkeit und Stabilität von Protonenleitern vom Perowskit-Typ erheblich verbessern. Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten für das Design von Brennstoffzellen und Elektrolysezellen.

Protonische keramische (oder protonenleitende) Brennstoff-/Elektrolysezellen (PCFCs/PCECs) gewinnen als nachhaltige Energietechnologie zunehmend an Bedeutung. Diese Geräte sind in der Lage, bei niedrigen oder mittleren Temperaturen chemische Energie emissionsfrei in Elektrizität umzuwandeln und umgekehrt. Sie haben das Potenzial, als effiziente Energiequellen für verschiedene Anwendungen zu dienen. Im Gegensatz zu anderen Arten von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren sind PCFCs/PCECs nicht auf Edelmetallkatalysatoren oder teure Legierungen angewiesen, was sie kostengünstiger macht.

Bisher gab es keine Berichte über Protonenleiter mit hoher Leitfähigkeit und hoher Stabilität bei mittleren und niedrigen Temperaturen. Diese als „Norby-Lücke“ bekannte Einschränkung stellt Wissenschaftler seit vielen Jahren vor Herausforderungen. Professor Masatomo Yashima und sein Team von der Tokyo Tech haben jedoch eine neue Strategie entwickelt, um diese Lücke zu schließen.

Anstatt eine Akzeptordotierung zu verwenden, bei der Verunreinigungen eingeführt werden, um Sauerstofffehlstellen im Kristallgitter zu erzeugen, konzentrierten sich die Forscher auf die Donordotierung. Durch die Dotierung des Muttermaterials mit einem Donator-Dotierstoff konnten sie den Protoneneinfangeffekt reduzieren, der bei der Akzeptor-Dotierung auftritt. Dies führte zu einer hohen Protonenleitung und einer erhöhten Stabilität.

Die Experimente und theoretischen Analysen des Teams mithilfe fortschrittlicher Simulationstechniken zeigten, dass das donatordotierte Material eine außergewöhnliche Protonenleitfähigkeit bei mittleren und niedrigen Temperaturen aufwies. Darüber hinaus zeigte es unter verschiedenen Atmosphären eine hohe Stabilität, was es zu einem vielversprechenden Kandidaten für praktische Anwendungen macht.

Diese Entdeckung eröffnet neue Möglichkeiten für die Entwicklung von Protonenleitern für PCFCs/PCECs mit beispielloser Leistung. Die von den Forschern vorgeschlagenen Strategien und die Entdeckung des neuen Materials haben das Potenzial, erhebliche Auswirkungen auf den Bereich der Energie- und Umweltwissenschaften und -technologie zu haben.

FAQ:

F: Was ist Spenderdoping?

A: Bei der Donordotierung wird ein Dotierstoff in ein Material eingearbeitet, um dessen elektrische Leitfähigkeit zu erhöhen oder seine Eigenschaften zu verändern.

F: Was ist Akzeptordoping?

A: Akzeptordotierung ist eine Methode, mit der Verunreinigungen in ein Material eingebracht werden, um Sauerstofffehlstellen zu erzeugen und seine Leitfähigkeit zu verbessern.

F: Was sind Protonenleiter?

A: Protonenleiter sind Materialien, die Protonen transportieren können und so die Umwandlung chemischer Energie in Elektrizität und umgekehrt in Brennstoffzellen und Elektrolysezellen ermöglichen.

F: Was ist die „Norby-Lücke“?

A: Die „Norby-Lücke“ bezieht sich auf den Mangel an Materialien, die in Protonenleitern eine hohe Leitfähigkeit und Stabilität bei mittleren und niedrigen Temperaturen aufweisen. Es war eine Herausforderung für Wissenschaftler auf diesem Gebiet.