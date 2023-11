Neue Behandlung von Kreuzbandrissen stellt den chirurgischen Ansatz vor eine Herausforderung und ist vielversprechend

By

Kreuzbandrisse, eine der häufigsten Knieverletzungen bei Sportlern, erforderten traditionell eine Operation für eine wirksame Behandlung. Jüngste im British Journal of Sports Medicine veröffentlichte Forschungsergebnisse haben jedoch ergeben, dass ein nicht-chirurgischer Ansatz, einschließlich Physiotherapie und Orthesen, die Heilung ebenso wirksam fördern kann.

Im Rahmen der Studie wurden 80 Teilnehmer mit Kreuzbandrissen beobachtet, und nach Befolgung eines neuen Stützprotokolls zeigten 90 % der Risse im MRT Anzeichen einer Heilung. Die Patienten trugen einen Monat lang eine Orthese, die ihre Knie in einem 90-Grad-Winkel hielt, was dazu beitrug, die gerissenen Enden des vorderen Kreuzbandes eng beieinander zu halten und die Wahrscheinlichkeit einer Fusion zu erhöhen. Anschließend wurde eine Physiotherapie durchgeführt, die den Bewegungsumfang schrittweise vergrößerte, und die Zahnspange wurde etwa nach drei Monaten entfernt. Nachfolgende MRT-Untersuchungen zeigten, dass sich die meisten Kreuzbandrisse von selbst reparierten.

Stephanie Filbay, Hauptautorin der Studie, gab an, dass sie in der klinischen Praxis über 430 Patienten erfolgreich stabilisiert haben, mit ähnlich hohen VKB-Heilungsraten und hervorragenden Patientenergebnissen.

Diese Forschung stellt die herkömmliche Annahme in Frage, dass bei Kreuzbandrissen immer eine Operation notwendig ist. Es stellt nicht nur eine alternative Behandlungsmöglichkeit für diejenigen dar, die sich eine Operation aufgrund finanzieller oder gesundheitlicher Komplikationen nicht leisten oder sich nicht leisten können, sondern wirft auch Fragen über den langfristigen Nutzen chirurgischer Eingriffe auf.

Dr. Lyle Micheli, orthopädischer Chirurg am Boston Children's Hospital, nennt diese Studie einen potenziellen Game Changer. Die Ruhigstellung des verletzten Knies in einem 90-Grad-Winkel durch eine Stütze maximiert die Heilung, ähnlich wie die Stabilisierung gebrochener Knochen in einem Gipsverband. Diese nichtoperative Behandlungsoption könnte insbesondere für Personen von Vorteil sein, die keinen Profi- oder Leistungssport betreiben.

Obwohl eine Operation ihre Vorteile in Bezug auf eine schnelle Genesung und vollständige Wiederherstellung der Funktion hat, ist sie nicht ohne Risiken und Komplikationen. Nach der Operation können Probleme wie chronische Instabilität, Steifheit, Infektionen, Blutgerinnsel und Taubheitsgefühl auftreten.

Eine Zahnspange zur Behandlung von Kreuzbandrissen bietet einen weniger invasiven Ansatz, der zu vergleichbaren Ergebnissen wie eine Operation führen könnte. Weitere Forschung und langfristige Nachbeobachtung sind erforderlich, um die Auswirkungen und Vorteile dieser alternativen Behandlungsoption vollständig zu verstehen.

FAQ

Was ist die ACL? Das vordere Kreuzband oder vordere Kreuzband ist ein Band im Knie, das zur Aufrechterhaltung der Rotationsstabilität beiträgt und verhindert, dass das Schienbein vor den Oberschenkelknochen rutscht. Es kommt häufig zu Verletzungen bei Aktivitäten, die mit plötzlichen Richtungswechseln oder direkten Schlägen einhergehen, wie z. B. Fußball, Basketball, Skifahren und Fußball. Wie häufig sind Kreuzbandrisse? Experten schätzen, dass in den Vereinigten Staaten jedes Jahr etwa 100,000 bis 200,000 Menschen einen Kreuzbandriss erleiden. Es ist eines der am häufigsten verletzten Bänder im Knie. Was ist die standardmäßige chirurgische Behandlung von Kreuzbandrissen? Bei einer Operation bei Kreuzbandrissen wird das gerissene Band durch ein Transplantat aus Gewebe aus den eigenen Sehnen oder Oberschenkelmuskeln des Patienten oder aus einem Spender ersetzt. Welche Risiken birgt eine VKB-Operation? Mögliche Komplikationen einer VKB-Operation sind Kniescheibenschmerzen, chronische Instabilität, Steifheit, Infektionen, Blutgerinnsel und Taubheitsgefühl. Obwohl diese Komplikationen selten sind, können sie auftreten. Hilft eine VKB-Operation, Arthritis vorzubeugen? Es wurde lange angenommen, dass die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes das Risiko einer Arthritisentwicklung verringert. Neuere Untersuchungen zeigen jedoch, dass etwa 50 % der Patienten, die sich einer Operation unterziehen, innerhalb von 12 bis 14 Jahren immer noch eine Arthrose entwickeln. Ist eine Zahnspange eine praktikable Option für alle Kreuzbandrisse? Obwohl sich eine Zahnspange als alternative Behandlung von Kreuzbandrissen als vielversprechend erweist, ist dieser Ansatz möglicherweise nicht in allen Fällen geeignet. Um den am besten geeigneten Behandlungsverlauf zu bestimmen, ist die Rücksprache mit einem Arzt erforderlich.