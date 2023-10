Erkundung der Zukunft britischer Weltraummissionen mit Axiom Space

By

Die britische Raumfahrtbehörde UK Space Agency (UKSA) ist kürzlich eine neue Partnerschaft mit Axiom Space eingegangen, einem in Houston ansässigen Unternehmen, das sich auf kommerzielle Raumfahrtmissionen spezialisiert hat. Ziel dieser Zusammenarbeit ist die Planung einer Mission mit vier Astronauten an Bord, die von kommerziellen Unternehmen gesponsert wird. Während Gerüchte kursierten, dass der pensionierte britische Astronaut Tim Peake die Mission leiten könnte, hat die UKSA klargestellt, dass es noch zu früh ist, über Besatzungsmitglieder oder Missionsdetails zu spekulieren.

Axiom Space bietet eine Alternative zu herkömmlichen Raumstationsrotationen, indem es zweiwöchige Missionen zur Raumstation anbietet. Diese Missionen müssen jedoch den NASA-Vorschriften entsprechen, zu denen auch die Führung durch einen ehemaligen Astronauten der Agentur gehört. Tim Peake, der während der Expeditionen 46/7 mit der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und UKSA geflogen ist, war der erste in Großbritannien geborene Mensch, der ohne private Verträge oder andere Staatsbürgerschaftsvereinbarungen ins All flog.

Die Mission der UKSA steht im Einklang mit der nationalen Weltraumstrategie des Landes für 2021 und konzentriert sich auf kommerzielle Möglichkeiten, internationale Zusammenarbeit und den Fortschritt von Wissenschaft und Technologie. Neben wissenschaftlicher Forschung und Technologiedemonstrationen würden sich die Astronauten an Bildungs- und Öffentlichkeitsaktivitäten beteiligen, um junge Menschen für MINT-Fächer und zukünftige Karrieren im Raumfahrtsektor zu begeistern.

Derzeit arbeiten UKSA und Axiom Space bei der Flugdurchführung und der Auswahl der Besatzung eng mit der ESA zusammen. Das Missionskonzept wird noch ausgearbeitet, und wenn es voranschreitet, könnte die Demonstration eine entscheidende Rolle bei der Zertifizierung neuer Technologien für zukünftige Weltraummissionen spielen. Die UKSA betont, dass sich die Mission noch in der Erkundungsphase befindet und möglicherweise nicht fliegen wird, wenn das Konzept nicht mit geeigneten Kriterien übereinstimmt. Wenn die Mission jedoch voranschreitet, wird sie vollständig von in Großbritannien ansässigen Unternehmen gesponsert.

FAQ:

F: Wer ist Axiom Space?

A: Axiom Space ist ein in Houston ansässiges Unternehmen, das sich auf kommerzielle Raumfahrtmissionen spezialisiert hat.

F: Wird Tim Peake die Mission leiten?

A: Es ist noch zu früh, über die Besatzungsmitglieder der Mission zu spekulieren.

F: Was ist das Ziel der UKSA-Mission?

A: Ziel der Mission ist die Durchführung wissenschaftlicher Forschung und Technologiedemonstrationen sowie die Förderung der STEAM-Ausbildung und zukünftiger Karrieren im Raumfahrtsektor.

F: Wie wird die Mission finanziert?

A: Alle Kosten für die Mission werden durch Sponsoring von in Großbritannien ansässigen Unternehmen gedeckt.

F: In welchem ​​Stadium befindet sich die Mission derzeit?

A: Die Mission befindet sich noch in der frühen Planungsphase, wobei UKSA und Axiom Space an der Formulierung des Missionskonzepts arbeiten.