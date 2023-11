Neue Weltraum-Odyssee: Tom Hanks trifft die Artemis-2-Crew, während sich die NASA auf die Mondmission vorbereitet

Der legendäre Schauspieler Tom Hanks, bekannt für seine Rolle als NASA-Astronaut im Hollywood-Hit „Apollo 1995“ von 13, hatte kürzlich die Gelegenheit, die Artemis-2-Crew aus echten Astronauten kennenzulernen. Diese Begegnung fand im Johnson Space Center der NASA in Houston statt, wo Hanks nicht nur mit der Crew posierte, sondern auch die Mission Control besuchte und sich mit Astronauten der Expedition 70 an Bord der Internationalen Raumstation unterhielt.

Die Artemis-2-Besatzung, bestehend aus den NASA-Astronauten Reid Wiseman, Victor Glover und Christina Koch sowie Jeremy Hansen von der Canadian Space Agency, ist Teil des ehrgeizigen Plans der NASA, die Erforschung des menschlichen Mondes wieder aufzunehmen. Diese vier Astronauten sollen frühestens im Jahr 2024 eine Mondumrundung durchführen und im Rahmen der Bemühungen der NASA, eine nachhaltige Mondpräsenz aufzubauen, den Mond umrunden.

Die Artemis-Abkommen, ein Rahmen für friedliche Weltraumforschungsnormen, werden die internationale Zusammenarbeit der NASA bei diesen Mondmissionen leiten. Mit einer wachsenden Koalition internationaler Partner möchte die NASA den Weg für weitere Weltraumforschung und wissenschaftliche Entdeckungen über unseren Planeten hinaus ebnen.

Zur Vorbereitung auf ihr bevorstehendes Mondabenteuer besuchte die Besatzung von Artemis 2 kürzlich die Michoud Assembly Facility der NASA in New Orleans, um die Kernstufe der SLS-Rakete (Space Launch System) zu begutachten. Diese leistungsstarke Rakete wird zusammen mit der Raumsonde Orion das Mittel sein, mit dem die Besatzung die Erdumlaufbahn erreicht und schließlich zum Mond weiterfliegt.

Zur Ausbildung und Vorbereitung der Artemis-2-Besatzung gehört auch, sich mit der Raumsonde Orion und den medizinischen Verfahren vertraut zu machen. Bald werden sie in Zusammenarbeit mit der NASA und der US Navy an einer Bergungsübung auf See teilnehmen, um ihre Rückkehr zur Erde nach ihrer Mission zu simulieren.

Während die NASA weiterhin die notwendigen Komponenten für die Artemis-2-Mission zusammenbaut, darunter die RS-25-Triebwerke und zwei Feststoffraketen-Booster, steigt die Vorfreude auf das nächste Kapitel der Monderkundung. Das Artemis-Programm stellt die Rückkehr der Menschheit zum Mond dar und legt den Grundstein für zukünftige Weltraummissionen, die die Grenzen des menschlichen Wissens und der Erforschung erweitern werden.

FAQ

Wer ist Tom Hanks?

Tom Hanks ist ein renommierter Hollywood-Schauspieler, der für sein vielseitiges Rollen- und Auftrittsspektrum bekannt ist. In der Weltraumwelt ist er vor allem für seine Darstellung des NASA-Astronauten Jim Lovell im Film „Apollo 13“ bekannt.

Was ist die Artemis 2-Mission?

Die Artemis-2-Mission ist Teil des Artemis-Programms der NASA, dessen Ziel es ist, Menschen zum Mond zurückzubringen und eine nachhaltige Mondpräsenz aufzubauen. Bei Artemis 2 wird eine Besatzung von Astronauten den Mond umkreisen und wertvolle Daten sammeln, um zukünftige Mondmissionen zu unterstützen.

Was sind die Artemis-Abkommen?

Die Artemis-Abkommen sind eine Vereinbarung und ein Rahmenwerk, die von der NASA entwickelt wurden, um die internationale Zusammenarbeit bei der Monderkundung zu steuern. Diese Abkommen fördern die friedliche und kooperative Erforschung des Weltraums und legen Normen für den Austausch wissenschaftlicher Daten, die Bewahrung des Weltraumerbes und die Gewährleistung der Sicherheit von Astronauten fest.

Was ist die Space Launch System (SLS)-Rakete?

Die Space Launch System (SLS)-Rakete ist eine leistungsstarke Trägerrakete, die von der NASA entwickelt wird. Es wird den nötigen Schub und die Fähigkeiten bieten, um bemannte Missionen außerhalb der Erdumlaufbahn zu starten, einschließlich der Artemis-Missionen zum Mond und möglicherweise zukünftiger Missionen zum Mars.

(Quelle: nasa.gov)