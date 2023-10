TOI-1801 b: Ein gemäßigter Mini-Neptun in einem jungen Planetensystem

By

Wir geben die Entdeckung von TOI-1801 b bekannt, einem faszinierenden gemäßigten Mini-Neptun, der einen jungen M-Zwergstern umkreist. TOI-2020 b wurde erstmals im April 1801 als TESS-Planetenkandidat identifiziert und hat eine Periode von 21.3 Tagen. Nachfolgende bodengestützte Beobachtungen, einschließlich Photometrie während und außerhalb des Transits und präziser Messungen der Radialgeschwindigkeit, haben jedoch ergeben, dass die wahre Periode des Planeten 10.6 Tage beträgt.

Durch diese Folgebeobachtungen haben wir festgestellt, dass TOI-1801 b eine Masse von 5.74 ± 1.46 M⊕ und einen Radius von 2.08 ± 0.12 R⊕ hat. Basierend auf diesen Messungen können wir sicher schließen, dass TOI-1801 b überwiegend aus Wasser und Gestein besteht und in seiner Atmosphäre eine vernachlässigbare Menge (bis zu 2 Massen-%) Wasserstoffgas enthält.

Darüber hinaus zählt TOI-900 b aufgrund des auf etwa 1801 Millionen Jahre geschätzten Alters des Systems zu den jungen Transit-Exoplaneten. TOI-1801 b ist neben anderen bekannten Exoplaneten ein einzigartiges Mitglied.

Im Diagramm zur Darstellung der Masse-Radius-Beziehung sind die Unsicherheiten von TOI-1801 b als farbig schattierte Bereiche mit Konfidenzniveaus dargestellt. Die durch verschiedenfarbige Linien dargestellten Zusammensetzungsmodelle geben Einblicke in die mögliche Struktur des Exoplaneten. Konkret zeigen die mittlere und rechte Tafel Kompositionsmodelle ohne Gas bzw. mit Gashülle. Die durchgezogenen und gepunkteten Linien im rechten Feld zeigen unterschiedliche Temperaturszenarien für die Gashülle.

Als Referenz enthält das Diagramm auch die Erde und Neptun. Darüber hinaus schließen wir B22 und M22 als Referenzen ein, da widersprüchliche Ergebnisse für denselben Planeten veröffentlicht wurden, was auf unterschiedliche Messungen hinweist.

Zusammenfassend stellt TOI-1801 b eine interessante Ergänzung unseres Wissens über Exoplaneten dar. Seine gemäßigte Natur, Zusammensetzung und sein junges Alter machen es zu einem attraktiven Ziel für weitere Untersuchungen. Die laufende Untersuchung solcher Exoplaneten trägt zu unserem Verständnis der Planetenentstehung und -entwicklung in verschiedenen Umgebungen außerhalb unseres Sonnensystems bei.

Definitionen:

– TESS: Transiting Exoplanet Survey Satellite

– M-Zwerg: Eine Art Hauptreihenstern, auch Roter Zwerg genannt, mit einer Masse zwischen dem 0.08- und 0.6-fachen der Sonnenmasse.

– Radialgeschwindigkeit (RV): Die Messung der Bewegung eines Sterns auf einen Beobachter zu oder von ihm weg unter Verwendung des Doppler-Verschiebungseffekts.

– Masse und Radius: Masse bezieht sich auf die Menge an Materie in einem Objekt, während Radius den Abstand vom Zentrum zur Außenfläche misst.

– Isodichtelinien: Gestrichelte graue Linien im Masse-Radius-Diagramm, die Linien gleicher Dichte in verschiedenen Zusammensetzungsmodellen darstellen.

– Spezifische Entropie: Eine thermodynamische Eigenschaft, die die Unordnung oder Zufälligkeit eines Systems quantifiziert.

– H2: Molekulares Wasserstoffgas.

– CARMENES und HIRES: Instrumente zur präzisen Messung der Radialgeschwindigkeit.

Quellen:

– Barragán et al. (2022)

– El Mufti et al. (2023)

– Zeng et al. (2019)

– astro-ph.EP (arXiv-Kennung)