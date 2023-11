Eine faszinierende Entdeckung: Solaranaloge Planetensysteme

Um zu verstehen, wie Planeten entstehen und sich entwickeln, haben Forscher ihre Aufmerksamkeit auf Planetensysteme um Sonnenanaloge gerichtet. Diese Systeme liefern wertvolle Einblicke in die Prozesse, die Planeten in Umgebungen formen, die unserem eigenen Sonnensystem ähneln. Aktuelle Ergebnisse einer Studie mit TESS-Photometriedaten und spektroskopischen Daten, die mit dem SOPHIE-Instrument gewonnen wurden, haben die Entdeckung und Charakterisierung von zwei faszinierenden Planetensystemen enthüllt, die die Sonnenanaloge TOI-1736 und TOI-2141 umkreisen [Quelle].

Die Forscher führten eine sorgfältige spektroskopische Analyse durch, um genaue Radialgeschwindigkeiten (RV) und physikalische Eigenschaften der Wirtssterne in diesen Systemen zu ermitteln. TOI-1736 und TOI-2141 beherbergen beide einen vorbeiziehenden Sub-Neptun, jeder mit faszinierenden Eigenschaften. Der Sub-Neptun von TOI-1736 hat einen Radius von 2.44 ± 0.18 R⊕, eine Umlaufzeit von 7.073088(7) Tagen und eine Masse von 12.8 ± 1.8 M⊕. Andererseits weist der Sub-Neptun von TOI-2141 einen Radius von 3.05 ± 0.23 R⊕, eine Umlaufzeit von 18.26157(6) Tagen und eine Masse von 24 ± 4 M⊕ auf.

Was an TOI-1736 besonders fasziniert, sind seine langfristigen RV-Variationen, die auf eine Zwei-Planeten-Lösung mit einem linearen Trend hinweisen. Der äußere Begleiter, bekannt als TOI-1736 c, weist eine RV-Halbamplitude von 201.1 ± 0.7 ms−1 auf, was auf eine projizierte Masse von mcsini = 8.09 ± 0.20 MJup schließen lässt. Durch die Analyse des astrometrischen Überschussrauschens von GAIA DR3 konnten die Forscher die Masse von TOI-1736 c auf 8.7+1.5–0.6 MJup schätzen. Dieser Überriesenplanet folgt einer exzentrischen Umlaufbahn mit einer Umlaufzeit von 570.2 ± 0.6 Tagen, einer Exzentrizität von 0.362 ± 0.003 und einer großen Halbachse von 1.381 ± 0.017 AE. Bemerkenswerterweise befindet sich TOI-1736 c in der bewohnbaren Zone seines Sonnenanalogs und empfängt etwa das 0.71 ± 0.08-fache des auf der Erde einfallenden bolometrischen Flusses.

Analysen der Masse-Radius-Beziehung für die vorbeiziehenden Sub-Neptune TOI-1736 b und TOI-2141 b deuten darauf hin, dass diese beiden Planeten wahrscheinlich einen dichten, erdähnlichen Gesteinskern und eine wasserreiche Hülle besitzen [Quelle]. Diese Erkenntnisse werfen ein neues Licht auf die vielfältigen Planetensysteme in unserem Universum und liefern wertvolle Einblicke in die Planetenentstehung und -entwicklung.

FAQ

F: Was ist ein Solaranalog?

A: Ein Sonnenanalogon ist ein Stern, der in seinen physikalischen Eigenschaften unserer Sonne sehr ähnelt.

F: Was ist TESS?

A: TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) ist ein Weltraumteleskop, das zur Suche nach Exoplaneten mithilfe der Transitmethode entwickelt wurde.

F: Wie ist die Masse-Radius-Beziehung für Planeten?

A: Die Masse-Radius-Beziehung bezieht sich auf die Beziehung zwischen der Masse eines Planeten und seinem Radius. Es hilft Wissenschaftlern, Rückschlüsse auf die Zusammensetzung und Struktur eines Planeten zu ziehen.

F: Was ist die bewohnbare Zone?

A: Die bewohnbare Zone ist die Region um einen Stern, in der die Bedingungen für die Existenz von flüssigem Wasser geeignet sein könnten, einem Schlüsselbestandteil des Lebens, wie wir es kennen.