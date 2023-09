Das Artemis-Programm der NASA: Eine neue Ära der Mondforschung

Ein neues Programm namens Artemis, initiiert von der National Aeronautics and Space Administration (NASA), zielt darauf ab, US-Astronauten bis 2025 oder 2026 zum Mond zurückzuschicken und innerhalb des nächsten Jahrzehnts ein Mondbasislager zu errichten. Das geschätzte Budget von 93 Milliarden US-Dollar für die Mission hat Debatten darüber ausgelöst, ob die NASA der Mondlandung Vorrang vor der Bekämpfung des Klimawandels einräumen sollte.

Laut einer Umfrage des Pew Research Center aus dem Jahr 2023 sehen nur 12 % der Amerikaner die Entsendung von Astronauten zur Erkundung des Mondes als Priorität an. Die Mehrheit (41 %) glaubt, dass dies unwichtig ist oder überhaupt nicht weiterverfolgt werden sollte, während 50 % der Meinung sind, dass die NASA ihren Fokus ganz auf die Bekämpfung des Klimawandels verlagern sollte.

Allerdings äußerten Experten der Stanford University ihre überwältigende Unterstützung für das Artemis-Programm und zogen Vergleiche mit der historischen Apollo-11-Mission, die erstmals Menschen auf den Mond brachte. Das Apollo-Programm, das 1969 durchgeführt wurde, wurde von einem nationalen Imperativ aus der Zeit des Kalten Krieges vorangetrieben, um die technologische Überlegenheit gegenüber der Sowjetunion zu demonstrieren.

Das Artemis-Programm hingegen wurde als Ergebnis einer Weltraumrichtlinie aus dem Jahr 2017 ins Leben gerufen. Sein Hauptziel besteht darin, ein innovatives und nachhaltiges Explorationsprogramm zu leiten und die Zusammenarbeit mit kommerziellen und internationalen Partnern zu fördern. Das Programm zielt darauf ab, die menschliche Präsenz im gesamten Sonnensystem zu erweitern, neues Wissen zu gewinnen und die Geschichte des Sonnen-, Erd- und Mondsystems zu erforschen.

Experten argumentieren, dass Artemis nicht nur den wissenschaftlichen und technologischen Fortschritt vorantreiben wird, sondern auch praktische Anwendungen haben wird. Für Raumfahrtprogramme entwickelte Technologien finden oft ihren Weg zurück zur Erde und tragen zur Lösung technologischer Probleme bei. Darüber hinaus zielt das Programm darauf ab, eine lebensfähige Landschaft für das Überleben des Menschen auf dem Mond zu schaffen, was Auswirkungen sowohl auf kommerzielle Interessen als auch auf das langfristige Überleben der menschlichen Spezies hat.

Einige Experten betonen, dass die Erforschung des Mondes nicht bedeutet, den Klimawandel zu vernachlässigen, sondern vielmehr unser Leben auf der Erde zu verbessern. Der Mond bietet Ressourcen, die auf der Erde knapp oder schwer zu gewinnen sind, wie zum Beispiel wertvolle Mineralien. Der Abbau dieser Ressourcen auf dem Mond könnte potenzielle Probleme der Ressourcenverknappung auf unserem Planeten lindern.

Es wurden jedoch Bedenken hinsichtlich des Eigentums an Mondressourcen und der Erhaltung des Mondes als gemeinsamer ökologischer, kultureller und wissenschaftlicher Einheit geäußert. Es ist wichtig, sich mit ethischen und Governance-Fragen im Zusammenhang mit der Monderkundung und den Aktivitäten privater Auftragnehmer im Weltraum zu befassen.

Dennoch glauben viele Stanford-Experten, dass die NASA sowohl die Erforschung des Mondes als auch den Kampf gegen den Klimawandel gleichzeitig betreiben kann. Sie argumentieren, dass das Budget der NASA im Vergleich zu anderen Regierungsinitiativen relativ klein sei und dass die durch die „Moon to Mars“-Programme erzeugte Wirtschaftstätigkeit Tausende von Arbeitsplätzen sichert und Milliarden zur Wirtschaft beiträgt.

Darüber hinaus zielt das Artemis-Programm darauf ab, die „Artemis-Generation“ zu inspirieren und die Vielfalt innerhalb der Raumfahrtindustrie zu fördern. Die Einbeziehung von Astronauten mit unterschiedlichem Hintergrund, darunter die erste Frau und der erste farbige Mensch auf dem Mond, wird als positiver Schritt zur Schaffung einer vielfältigeren Belegschaft und zur Ermutigung junger Menschen für eine Karriere in MINT-Bereichen angesehen.

Zusammenfassend stellt das Artemis-Programm der NASA eine neue Ära der Monderkundung dar. Während Debatten über Prioritäten und Bedenken hinsichtlich der Gewinnung und des Besitzes von Ressourcen geführt werden, bietet das Programm bedeutende wissenschaftliche, technologische, kommerzielle und inspirierende Möglichkeiten. Sein Erfolg könnte den Weg für eine nachhaltige menschliche Präsenz über die Erde hinaus ebnen und zu unserem Verständnis des Universums beitragen.

Quellen:

– Umfrage des Pew Research Center, 2023

– G. Scott Hubbard, ehemaliger NASA-Ames-Direktor und emeritierter Direktor des Center of Excellence for Commercial Space Transportation

– Simone D'Amico, außerordentliche Professorin für Luft- und Raumfahrt an der Stanford University

– Alice Gorman, Weltraumarchäologin und Co-Autorin von „A Declaration of the Rights of the Moon“

– Shannon Sylvie Abelson, Postdoktorandin, die Umweltethik, Weltraumumweltschutz sowie Philosophie der Astronomie und Astrophysik an der Stanford University studiert