Stabilität und Erkennbarkeit von Exomonden im Orbit HIP 41378 f

By

Eine kürzlich von Astronomen der University of California in Berkeley durchgeführte Studie untersucht die Möglichkeit von Exomonden oder Monden um Exoplaneten. Während Exoplaneten im Mittelpunkt zahlreicher Forschungen und Entdeckungen standen, blieben Exomoons schwer fassbar. Die Autoren dieser Arbeit möchten die Stabilität und Erkennbarkeit von Exomonden untersuchen, die HIP 41378 f, einen gemäßigten Jupiterplaneten, umkreisen.

Die Suche nach Exomonden erweitert die Suche nach potenziell bewohnbaren Planeten über die bewohnbare Zone hinaus. Gasriesen wie Jupiter in unserem eigenen Sonnensystem könnten möglicherweise bewohnbare Monde beherbergen. Monde wie Europa und Titan mit ihren unterirdischen Ozeanen und flüssigen Kohlenwasserstoffflüssen haben bereits das Interesse der Astronomen geweckt. Die Autoren konzentrierten sich auf HIP 41378 f, einen Jupiterplaneten mit geringer Masse und der niedrigsten Dichte unter den bekannten Exoplaneten.

Um festzustellen, ob Exomoons in diesem System existieren könnten, führten die Autoren dynamische Simulationen durch, die als N-Körper-Simulationen bezeichnet werden. Diese Simulationen testeten, ob Satelliten in Gegenwart anderer Planeten im System stabile Umlaufbahnen um HIP 41378 f aufrechterhalten können. Die Ergebnisse zeigten, dass Exomonde mit einer Masse von bis zu 0.15 Erdmassen über hunderttausend Jahre stabil sein könnten, was die Möglichkeit einer weiteren Erforschung eröffnet.

Die Autoren untersuchten auch Beobachtungsdaten des Hubble-Weltraumteleskops (HST), um festzustellen, ob Exomoons durch Transitbeobachtungen entdeckt werden konnten. Beim Vergleich der Lichtkurve von HIP 41378 f mit und ohne simuliertem Exomond fanden sie kleine Effekte, die durch die Anwesenheit eines Exomonds hervorgerufen wurden. Die aktuellen Daten von HST und der K2-Mission reichten jedoch nicht aus, um das Vorhandensein von Exomonden sicher zu bestimmen. Zukünftige Missionen wie das James Webb Space Telescope (JWST) bergen das Potenzial, definitivere Antworten zu liefern.

Zusammenfassend weist diese Studie auf die aufregende Aussicht hin, dass Exomonde rund um Exoplaneten existieren. Die Stabilität von Exomonden um HIP 41378 f legt nahe, dass sie in anderen Planetensystemen häufig vorkommen könnten. Während aktuelle Beobachtungen nicht schlüssig sind, bieten zukünftige Missionen wie das JWST Hoffnung für die Entdeckung und Untersuchung von Exomonden und erweitern so unser Verständnis des Universums.

Quellen:

– Harada, CK, Dressing, CD, Alam, MK, Kirk, J., Lopez-Morales, M., Ohno, K., … Wheatley, PJ (2021). Stabilität und Erkennbarkeit von Exomonden, die HIP 41378 f umkreisen, einen gemäßigten Jupiterplaneten mit einer ungewöhnlich niedrigen scheinbaren Dichte. Das Astronomische Journal. [Akzeptiert, offener Zugang]