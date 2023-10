Die NASA wird während der ringförmigen Sonnenfinsternis 2023 Raketen starten, um die Auswirkungen auf die obere Atmosphäre zu untersuchen

Eine NASA-Höhenforschungsmission mit dem Namen „Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path“ (APEP) wird während der ringförmigen Sonnenfinsternis am 14. Oktober 2023 drei Raketen starten, um die Auswirkungen des plötzlichen Rückgangs des Sonnenlichts auf die obere Atmosphäre zu untersuchen. Unter der Leitung von Aroh Barjatya, einem Professor an der Embry-Riddle Aeronautical University, zielt die APEP-Mission darauf ab, die Veränderungen in der Ionosphäre zu untersuchen – dem Bereich der Atmosphäre, in dem Sonnenlicht mit Atomen interagiert, um Ionen und Elektronen zu bilden.

Während einer Sonnenfinsternis fallen die Temperatur und die Dichte der Ionosphäre schnell ab und steigen dann wieder an, wodurch Wellen durch die Ionosphäre wandern. Durch den Abschuss von Raketen außerhalb der Ringbahn – dem Bereich, in dem der Mond die Sonne vollständig bedeckt – plant das APEP-Team den Einsatz von Instrumenten, die Änderungen in elektrischen und magnetischen Feldern, Dichte und Temperatur messen. Diese Messungen werden die ersten gleichzeitigen Beobachtungen von mehreren Orten in der Ionosphäre während einer Sonnenfinsternis sein.

Zusätzlich zu den Raketenmessungen wird die APEP-Mission auch bodengestützte Beobachtungen von Co-Ermittlern des Air Force Research Laboratory und des Haystack Observatory des Massachusetts Institute of Technology nutzen. Von Studenten aus Embry-Riddle gestartete Höhenballons werden Wetteränderungen messen, während die Sonnenfinsternis vorbeizieht.

Die APEP-Raketen werden im Oktober 2023 von New Mexico aus gestartet und dann im April 2024 während einer totalen Sonnenfinsternis von der Wallops Flight Facility der NASA in Virginia geborgen und neu gestartet. Diese Starts werden Einblicke in die weitreichenden Auswirkungen einer Sonnenfinsternis auf die obere Atmosphäre liefern.

Quellen: NASA, Scientific Visualization Studio