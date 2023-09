Eine NASA-Mission zur Untersuchung der Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf die Ionosphäre

By

Eine NASA-Höhenforschungsmission, bekannt als Atmospheric Perturbations Around the Eclipse Path (APEP), soll während der ringförmigen Sonnenfinsternis im Oktober 2023 drei Raketen abfeuern. Unter der Leitung von Aroh Barjatya, Professor für technische Physik an der Embry-Riddle Aeronautical University, wird die Mission durchgeführt Ziel der Mission ist es zu untersuchen, wie sich der plötzliche Rückgang des Sonnenlichts während einer Sonnenfinsternis auf die obere Atmosphäre, insbesondere die Ionosphäre, auswirkt.

Die Ionosphäre, eine atmosphärische Schicht, die sich etwa 50 Meilen und darüber hinaus befindet, wird aufgrund der UV-Komponente des Sonnenlichts elektrisch. Diese Schicht besteht aus hochfliegenden Ionen und Elektronen, die durch die tagsüber konstante Energie der Sonne getrennt werden. Während einer Sonnenfinsternis kommt es jedoch zu einem schnellen Abfall und Anstieg der Temperatur und Dichte der Ionosphäre, wodurch Wellen entstehen, die sich in der Ionosphäre ausbreiten.

Die APEP-Mission wird vor, während und nach dem Höhepunkt der Sonnenfinsternis Raketen abfeuern, knapp außerhalb der Ringbahn. Jede Rakete wird kleine wissenschaftliche Instrumente einsetzen, um Veränderungen in elektrischen und magnetischen Feldern, Dichte und Temperatur zu messen. Dies werden die ersten gleichzeitigen Messungen sein, die während einer Sonnenfinsternis an mehreren Orten in der Ionosphäre durchgeführt werden.

Der Einsatz von Höhenforschungsraketen ermöglicht präzise Messungen in bestimmten Regionen des Weltraums und in verschiedenen Höhen. Die APEP-Raketen werden entlang ihrer Flugbahn zwischen 45 und 200 Meilen über dem Boden messen und wertvolle Daten über die vertikale Dimension in kleinen räumlichen Maßstäben liefern. Bodengestützte Beobachtungen, darunter Messungen der ionosphärischen Dichte und neutralen Windes, Radarbeobachtungen und Balloneinsätze in großer Höhe, werden die Mission ebenfalls unterstützen.

Die in New Mexico gestarteten APEP-Raketen werden während einer totalen Sonnenfinsternis im April 2024 von der Wallops Flight Facility der NASA in Virginia geborgen und wieder gestartet. Dies bietet eine weitere Gelegenheit, die Auswirkungen einer Sonnenfinsternis auf die Ionosphäre zu messen.

Durch die Untersuchung der weitreichenden Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf die Ionosphäre zielt die APEP-Mission darauf ab, unser Verständnis dieser atmosphärischen Schicht und ihrer Bedeutung für die Satellitenkommunikation und andere weltraumgestützte Anlagen zu verbessern.

Quellen: NASA