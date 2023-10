Das universelle Muster der Wahrnehmung von Bewegungen: Erkenntnisse von Electric Knifefish

By

Ein elektrischer Messerfisch führt komplizierte Bewegungen im Wasser aus, ähnlich wie ein Hund schnüffelt oder ein Mensch eine neue Umgebung erkundet. In einer bahnbrechenden Studie, die in Nature Machine Intelligence veröffentlicht wurde, haben Forscher enthüllt, dass eine Vielzahl von Organismen, darunter auch Mikroben, dieses universelle Bewegungsmuster aufweisen, um ihre Umgebung zu verstehen.

Entgegen der landläufigen Meinung sind diese Verhaltensweisen nicht nur auf Organismen mit Nervensystem beschränkt. Noah Cowan, Professor für Maschinenbau an der Johns Hopkins University und Autor der Studie, betonte, dass selbst so unterschiedliche Organismen wie Amöben ein Verhalten zeigen, das das Haltungsgleichgewicht eines Menschen oder eines Fisches, der sich in einer Röhre versteckt, widerspiegelt. Die Konvergenz dieser scheinbar nicht verwandten Organismen legt nahe, dass die Evolution durch verschiedene zugrunde liegende Mechanismen zu einer gemeinsamen Lösung gelangt ist.

Das Forschungsteam wollte zunächst herausfinden, welchen Zweck die Aktivität des Nervensystems bei der Bewegung von Tieren hat und ob dieser auf die Robotik übertragen werden kann. Bei der Beobachtung elektrischer Messerfische in einem beleuchteten Becken stellten die Forscher fest, dass die Fische im Dunkeln häufiger hin- und herbewegten, wohingegen sie bei guter Beleuchtung sanft schwankten und gelegentlich schnelle Bewegungsstöße ausführten.

In freier Wildbahn haben sich Messerfische so entwickelt, dass sie Zuflucht suchen, um Raubtieren auszuweichen. Sie nutzen schwache elektrische Entladungen, um ihre Umgebung zu erfassen und einen Unterschlupf zu finden. Durch schnelles Wackeln können sie ihre Umgebung aktiv erkunden, insbesondere in dunklem Wasser. Interessanterweise zeigen Messerfische selbst bei guten Lichtverhältnissen weiterhin diese schnellen Bewegungen, wenn auch seltener.

Laut Debojyoti Biswas, Postdoktorandin am Johns Hopkins und Erstautorin der Studie, besteht die optimale Strategie für Organismen darin, bei hoher Unsicherheit in einen explorativen Modus zu wechseln und bei nachlassender Unsicherheit in einen ausbeuterischen Modus zurückzukehren.

Das Team entwickelte ein Modell, das diese wichtigen Wahrnehmungsverhalten simulierte, und entdeckte ähnliche Muster bei verschiedenen anderen Organismen, darunter Amöben, Motten, Kakerlaken, Maulwürfen, Fledermäusen, Mäusen und Menschen. Wichtig ist, dass keine frühere Studie, auf die das Team gestoßen ist, gegen die entdeckten Regeln verstoßen hat, was die Universalität dieser Verhaltensweisen bei allen Arten unterstreicht, einschließlich einzelliger Organismen wie Amöben, die elektrische Felder wahrnehmen.

Die Implikationen dieser Forschung gehen über das Verständnis des Verhaltens von Tieren hinaus. Die gewonnenen Erkenntnisse können möglicherweise die Leistung autonomer Roboter, Such- und Rettungsdrohnen und Raumfahrzeuge verbessern, indem sie diese sensorisch abhängigen Bewegungen einbeziehen.

Zukünftige Studien werden untersuchen, ob diese Erkenntnisse auch für andere Lebewesen, einschließlich Pflanzen, gelten.

FAQ

F: Welche Organismen weisen das universelle Muster der Wahrnehmung von Bewegungen auf?

A: Die Studie zeigt, dass eine Vielzahl von Organismen, darunter auch Mikroben, das universelle Muster der Bewegungswahrnehmung aufweisen. Zu diesen Organismen gehören elektrische Messerfische, Amöben, Motten, Kakerlaken, Maulwürfe, Fledermäuse, Mäuse und sogar Menschen.

F: Was ist der Zweck dieser Sensorbewegungen?

A: Das Erfassen von Bewegungen ermöglicht es Organismen, Informationen über ihre Umgebung zu sammeln und ihre Umgebung zu verstehen. Diese Bewegungen helfen ihnen, sich in unsicheren oder unbekannten Situationen zurechtzufinden und darauf zu reagieren.

F: Wie können diese Erkenntnisse auf die Robotik angewendet werden?

A: Die Erkenntnisse aus der Untersuchung des universellen Musters der Bewegungserkennung können genutzt werden, um die Leistung autonomer Roboter, Such- und Rettungsdrohnen und Weltraumrover zu verbessern. Durch die Nachahmung dieser Verhaltensweisen können Roboter ihre Wahrnehmung und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Umgebungen verbessern.