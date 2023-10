Die dringende Notwendigkeit, Betrug und Fehlverhalten in der medizinischen Forschung zu bekämpfen

In seinem neuen Buch „Trust in Medical Research“ beleuchtet Warwick P. Anderson, emeritierter Professor für Physiologie und biomedizinische Wissenschaften an der Monash University in Australien, das dringende Problem von Betrug und wissenschaftlichem Müll im Bereich der medizinischen Forschung. Anderson räumt ein, dass es Wissenschaftlern oft schwerfällt, das Vorhandensein von Betrug und Fehlverhalten in ihrer Gemeinschaft einzugestehen, und dass sie es vorziehen, die idealistische Ansicht aufrechtzuerhalten, dass die Wissenschaft gegen solche Probleme immun sei.

Während unbeabsichtigte Fehler und Unwissenheit für einige fehlerhafte Forschungsergebnisse verantwortlich sein können, behauptet Anderson, dass es Personen gibt, die absichtlich die Grenzen überschreiten, Daten fabrizieren und täuschen, um persönliche Ambitionen und finanziellen Gewinn zu erzielen. Die wissenschaftliche Gemeinschaft war jedoch nicht bereit, das Problem des Forschungsbetrugs offen zu diskutieren, was das Problem verschärft, indem es einen Teufelskreis der Ignoranz fortsetzt.

Peer-Review, die Wiederholung von Experimenten und die selbstkorrigierende Natur der Wissenschaft werden oft als wirksame Mechanismen zur Betrugsbekämpfung angepriesen. Anderson warnt jedoch davor, dass Peer-Reviews bei der Aufdeckung betrügerischer Forschungsergebnisse nicht narrensicher seien, Replikationsstudien wenig Unterstützung von Geldgebern erhalten und negative Ergebnisse aus Replikationen nur schwer veröffentlicht werden können. Deshalb plädiert er dafür, dass sich Wissenschaftler verstärkt über Fehlverhalten in der Forschung austauschen, um das Problem effektiv zu bekämpfen.

Um dieses Problem anzugehen, schlägt Anderson vor, dass sich die medizinische Forschung in einen echten Beruf verwandeln sollte. Im Gegensatz zu Bereichen wie Medizin und Zahnmedizin gibt es für medizinische Forscher keine spezifischen Ausbildungsprogramme oder Akkreditierungsanforderungen. Anderson ist davon überzeugt, dass die Einführung professioneller Zertifizierungsprozesse, Kompetenzstandards und ethischer Richtlinien in der medizinischen Forschung die Forscher für ihre Handlungen zur Rechenschaft ziehen und die Integrität des Berufsstandes schützen würde.

Anderson erkennt Bedenken an, dass interne Kritik von Kritikern, darunter auch Politikern, ausgenutzt werden könnte, um die wissenschaftliche Forschung zu untergraben und die Finanzierung zu kontrollieren. Er betont jedoch, dass das langfristige Risiko der Untätigkeit diese Bedenken bei weitem überwiegt. Er fordert Wissenschaftler auf, Forschungspraktiken, Förderanträge und Veröffentlichungen kritisch zu prüfen und aktiv nach Lösungen zur Bekämpfung von Betrug und Fehlverhalten zu suchen, um den Ruf der medizinischen Forschung zu schützen.

Quelle: Warwick Andersons Buch „Trust in Medical Research“

Hinweis: Der Quellartikel enthält keine URL.