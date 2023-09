Programmierte DNA-Eliminierung: Ein überraschendes Phänomen in der Evolution

Eine aktuelle Studie von Marie Delattre und ihrem Team an der École Normale Supérieure in Lyon hat Licht auf ein faszinierendes Phänomen namens programmierte DNA-Eliminierung (PDE) geworfen. PDE tritt auf, wenn Organismen absichtlich Teile ihres Genoms entfernen, was im Widerspruch zur traditionellen Überzeugung steht, dass das Genom erhalten und getreu an die nächste Generation weitergegeben werden sollte.

Obwohl PDE nur bei etwa 100 Arten in verschiedenen Lebenszweigen beobachtet wurde, kommt es möglicherweise häufiger vor als bisher angenommen. Delattres Studie konzentrierte sich auf den Nematoden Mesorhabditis belari, bei dem festgestellt wurde, dass er während der Entwicklung etwa ein Drittel seines Genoms eliminiert. Bei den gelöschten Sequenzen handelte es sich größtenteils um sich wiederholende Abschnitte nichtkodierender DNA, einschließlich Transposons, bei denen es sich um selbstreplizierende DNA-Sequenzen handelt, die sowohl schädliche als auch positive Auswirkungen auf den Wirt haben können.

Die Entfernung dieser repetitiven DNA-Sequenzen durch PDE lässt darauf schließen, dass Organismen wie M. belari aktiv parasitäre DNA wie Transposons eliminieren, die normale Zellfunktionen beeinträchtigen können. Durch die Beseitigung dieser Sequenzen können Zellen ihr Genom schützen und eine effiziente Funktion gewährleisten. PDE kann jedoch auch andere Funktionen haben. Delattre spekuliert, dass PDE neben der Bekämpfung von Parasiten auch Zellen dabei helfen könnte, ihr Genom beim Übergang durch verschiedene Lebensstadien zu rationalisieren.

Die Entdeckung von PDE geht auf das Jahr 1887 zurück, als Theodor Boveri das Phänomen bei einem Nematoden beobachtete, der Pferde parasitierte. Allerdings blieb es ein Randbegriff, bis neuere Forschungen seine Bedeutung aufklärten. Wissenschaftler haben PDE inzwischen in verschiedenen Organismen identifiziert, darunter einzellige Ciliaten, Insekten und Singvögel.

Delattres Studie bestätigt nicht nur die Existenz von PDE, sondern liefert auch Einblicke in die Mechanismen dahinter. Durch das Verständnis von PDE und seinen potenziellen Funktionen können Forscher die komplexe Beziehung zwischen Zellen und ihren Genomen entschlüsseln und so neue Wege der Evolutionsforschung eröffnen.

