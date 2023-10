Eine neue Dinosaurierart wurde fast fünfzig Jahre nach der Entdeckung ihrer Fossilien in der westlichen Wüste Ägyptens benannt. Der Dinosaurier, ein Titanosaurier, ist jetzt offiziell als „Igai semkhu“ bekannt, was im Altägyptischen „Vergessener Herr der Oase“ bedeutet. Es lebte vor etwa XNUMX Millionen Jahren in der heutigen Kharga-Oase.

Der kleine Titanosaurier, der schätzungsweise zwischen 33 und 50 Fuß lang ist, erhielt seinen offiziellen Namen im Juli 2023 und die Informationen wurden im Journal of Vertebrate Paleontology veröffentlicht. Die Entdeckung von „Igai semkhu“ füllt Lücken in unserem Verständnis der Dinosauriergeschichte.

Deutsche Forscher entdeckten die Fossilien ursprünglich im Jahr 1977, doch sie gerieten viele Jahre lang in Vergessenheit, bis Matthew Lamanna und sein Team beschlossen, sie erneut zu untersuchen. Es wurde festgestellt, dass „Igai semkhu“ zu einer neuen Gruppe von Titanosaurier-Dinosauriern gehört, bei denen es sich um pflanzenfressende Dinosaurier mit kleinen Köpfen, langen Hälsen und großen Körpern handelte.

Zu der Zeit, als „Igai semkhu“ lebte, waren die meisten Sauropoden bereits verschwunden und Titanosaurier waren der einzige verbliebene Zweig der Sauropoden. Die Größe der Titanosaurier variierte von so klein wie eine Kuh bis so groß wie ein Buckelwal. Basierend auf der Größe der Beinknochen wird geschätzt, dass „Igai semkhu“ etwa die Länge eines Schulbusses hatte.

Der Mangel an relevanten Fossilien bedeutet, dass unser Wissen über die Geschichte der Dinosaurier begrenzt ist, insbesondere in Kontinentalafrika. Es gibt eine erhebliche Lücke in unserem Verständnis der Dinosauriergeschichte der letzten dreißig Millionen Jahre, insbesondere in Afrika. Dies ist auf die relativ kurze Zeit zurückzuführen, die Paläontologen mit der Erforschung des Kontinents verbracht haben, und auf die Schwierigkeiten beim Zugang zu Fossilienfundstellen.

„Igai semkhu“ gilt als eines der vollständigsten jemals in Afrika entdeckten Dinosaurierfossilien, obwohl es fragmentarisch ist. Seine Entdeckung ist eine bedeutende Erweiterung unseres Verständnisses der Dinosauriergeschichte und füllt eine wertvolle Wissenslücke.