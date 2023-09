Es gibt Hinweise darauf, dass alte Meerestiere möglicherweise zur Entwicklung von Neuronen beigetragen haben

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Cell veröffentlichte Studie untersucht die Evolution von Neuronen bei Tieren und konzentriert sich dabei auf Placozoen, millimetergroße Meerestiere. Forscher am Zentrum für Genomregulation in Barcelona haben herausgefunden, dass spezialisierte Sekretionszellen in Placozoen möglicherweise die Vorläufer von Neuronen in komplexeren Tieren sein könnten.

Placozoen sind einfache Lebewesen, denen Körperteile oder Organe fehlen. Sie haben etwa die Größe eines großen Sandkorns und ernähren sich von Algen und Mikroben in flachen, warmen Meeren. Es wird geschätzt, dass diese Tiere vor etwa 800 Millionen Jahren erstmals auf der Erde aufgetaucht sind und eine der fünf Haupttierlinien darstellen.

Die Forscher verwendeten verschiedene molekulare Techniken und Rechenmodelle, um die verschiedenen Zelltypen in Placozoen zu kartieren und zu verstehen, wie sie sich entwickelten. Sie erstellten „Zellatlanten“, die es ihnen ermöglichten, Cluster oder „Module“ von Genen zu identifizieren, die mit bestimmten Zelltypen verbunden sind. Durch den Vergleich verschiedener Arten konnten sie rekonstruieren, wie sich diese Zellen im Laufe der Zeit entwickelten.

Die Studie ergab, dass Placozoen über neun Hauptzelltypen verfügen, die durch Übergangszelltypen zwischen ihnen verbunden sind. Diese Zellen wachsen und teilen sich, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, das das Tier benötigt, um sich zu bewegen und zu fressen. Interessanterweise entdeckten die Forscher eine bestimmte Gruppe von peptidischen Zellen in Placozoen, die Ähnlichkeiten mit Neuronen aufweisen. Diese Ähnlichkeiten wurden bei anderen früh verzweigenden Tieren wie Schwämmen oder Wabengallerten nicht gefunden.

Die Forscher fanden heraus, dass sich die peptidischen Zellen in Placozoen ähnlich differenzieren wie der Prozess der Neurogenese bei fortgeschritteneren Tieren. Sie verfügen außerdem über Genmodule, die für das präsynaptische Gerüst eines Neurons erforderlich sind und es ihnen ermöglichen, Nachrichten auszusenden. Allerdings fehlen ihnen die notwendigen Komponenten, um eine neuronale Nachricht zu empfangen oder elektrische Signale weiterzuleiten.

Darüber hinaus zeigte die Studie, dass Placozoan-Zelltypen über spezifische Proteine, sogenannte GPCRs und Neuropeptide, miteinander kommunizieren, ähnlich wie Neuronen über Neuropeptide in verschiedenen physiologischen Prozessen kommunizieren.

Die Ergebnisse legen nahe, dass die Evolution der Neuronen vor etwa 800 Millionen Jahren mit der Entstehung sekretorischer Zellen in Placozoen begann. Im Laufe der Zeit erhielten diese Zellen neue Genmodule, die die Entwicklung postsynaptischer Gerüste, Axone, Dendriten und Ionenkanäle ermöglichten, was zur Bildung echter Neuronen führte.

Diese Studie beleuchtet die frühen Stadien der Neuronenentwicklung und bietet Einblicke in die Ursprünge komplexer Nervensysteme, die heute bei fortgeschritteneren Tieren zu beobachten sind.

Quellen:

– [Cell Journal](https://cell.com)

– [Zentrum für Genomregulation](https://www.crg.eu/)