Winzige Wassermehlfabrik zeigt Potenzial für die Ernährung von Astronauten bei zukünftigen Missionen

Forscher, die nach Möglichkeiten suchen, Astronauten bei zukünftigen Missionen zu unterstützen, haben das Potenzial einer winzigen Pflanze namens Wassermehl entdeckt. Obwohl sie kleiner als ein Stecknadelkopf sind, haben Gruppen von Wassermehlpflanzen bewiesen, dass sie der 20-fachen Schwerkraft der Erde standhalten können. Diese Toleranz gegenüber hohen Drücken macht Wassermehl zu einem erstklassigen Kandidaten für die Ernährung von Astronauten und die effiziente Erzeugung von Sauerstoff im Weltraum.

Wassermehl, die kleinste Blütenpflanze der Erde, ähnelt der bekannteren Wasserlinse und kommt typischerweise in Thailand und anderen Teilen Asiens vor. Um die Reaktion der Pflanze auf unterschiedliche Schwerkraftgrade zu untersuchen, platzierten Forscher der Mahidol-Universität in Thailand Wassermehlproben in Behältern, die mit LEDs ausgestattet waren, um natürliches Sonnenlicht zu simulieren. Diese Behälter wurden dann auf eine Zentrifugengondel geladen, wo die Wassermehlpflanzen unter der 20-fachen Erdanziehungskraft gediehen.

Die einzigartige Struktur von Wassermehl, bestehend aus einer Kugel, die ohne Wurzeln, Stängel oder Blätter auf der Wasseroberfläche schwimmt, ermöglicht es Forschern, die Auswirkungen der Schwerkraft auf sein Wachstum und seine Entwicklung direkt zu beobachten. Tatpong Tulyananda, der Leiter des Teams der Mahidol-Universität, erklärt, dass Wassermehl aufgrund seiner Einfachheit und Widerstandsfähigkeit ein idealer Kandidat für die Untersuchung der Anpassung von Pflanzen an veränderte Schwerkraftniveaus sei.

Zu verstehen, wie Pflanzen auf die Schwerkraft reagieren, ist für zukünftige langfristige Weltraummissionen von entscheidender Bedeutung, bei denen eine nachhaltige Nahrungsquelle und eine effiziente Sauerstofferzeugung von entscheidender Bedeutung sind. Die Ergebnisse dieser Studie könnten möglicherweise zur Entwicklung autarker Lebensräume im Weltraum beitragen, die es Astronauten ermöglichen, während der Erkundung des Kosmos ihre Nahrung anzubauen und Sauerstoff zu produzieren.

Durch die Nutzung des Potenzials von Wassermehl erzielen Wissenschaftler erhebliche Fortschritte beim Sicherstellen des Erfolgs zukünftiger Weltraummissionen. Die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit dieser winzigen Pflanze könnte eine entscheidende Rolle bei der Schaffung nachhaltiger und autarker Lebensräume für Astronauten außerhalb der Erde spielen.

