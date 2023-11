Neue Entdeckungen enthüllen die Geheimnisse der hochfliegenden Mäuse der Puna de Atacama

By

In der abgelegenen Puna de Atacama, einer unwirtlichen Region, die sich durch raue Bedingungen und Mangel an Ressourcen auszeichnet, gibt ein unerwartetes Phänomen Wissenschaftlern seit Jahrzehnten Rätsel auf. Trotz der eisigen Temperaturen, der unerbittlichen Winde und des knappen Wassers wurden Bergsteigermäuse entdeckt, die in Höhen von über 6,000 Metern auf den hoch aufragenden Vulkanen des Wüstenhochplateaus überleben.

Bisher gingen Archäologen davon aus, dass diese Mäuse, bekannt als Punta de Vacas-Blattohrmäuse, vom alten Inka-Volk, das Pilgerfahrten zu diesen heiligen Stätten unternahm, als Opfergaben auf die Berggipfel gebracht worden waren. Neue Forschungsergebnisse stellen diesen lange gehegten Glauben jedoch in Frage.

Der Evolutionsbiologe Jay Storz und sein Team von der University of Nebraska-Lincoln haben eine umfangreiche Suche auf 21 Vulkangipfeln in der Region durchgeführt und sind dabei auf bemerkenswerte Funde gestoßen. Sie haben 13 Mäusemumien auf über 6,000 Meter hohen Gipfeln entdeckt und damit den unbestreitbaren Beweis dafür erbracht, dass diese außergewöhnlichen Kreaturen allen Widrigkeiten trotzen und ihre Präsenz in solch extremen Umgebungen beweisen.

Bemerkenswerterweise gelang es Storz und seinem Kollegen sogar, eine lebende Blattohrmaus auf einem 6,700 Meter hohen Vulkan zu fangen und damit bisherige Rekorde für das Leben von Säugetieren in solch großen Höhen zu brechen. Diese Entdeckung schockierte die wissenschaftliche Gemeinschaft.

Die Forscher glauben, dass die Mäuse die Berggipfel aus eigenem Antrieb erreichten, wie ihre genetische Analyse belegt. Durch die Untersuchung der mumifizierten Mäuse stellten die Wissenschaftler fest, dass ihre DNA der anderer Populationen von Blattohrmäusen ähnelt, die in tieferen Lagen vorkommen. Dieser Befund legt nahe, dass die Mäuse von den Berggipfeln Teil der größeren Population und keine eigenständige Subpopulation sind.

Die Geheimnisse rund um das Überleben und die Anpassung dieser hochfliegenden Mäuse haben Forscher fasziniert. Sie konzentrieren sich nun darauf, die Mechanismen zu verstehen, die es diesen widerstandsfähigen Kreaturen ermöglichen, unter solch extremen Bedingungen zu gedeihen. Durch das Sammeln von Blattohrmäusen aus verschiedenen Höhenlagen und deren Akklimatisierung an verschiedene Höhenlagen hoffen Wissenschaftler, die genetischen Anpassungen aufzudecken, die für ihre außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit verantwortlich sind.

Während die Ermittlungen weitergehen, wird eines klar: Die Puna de Atacama birgt Geheimnisse, die darauf warten, gelüftet zu werden, Geheimnisse, die sich der herkömmlichen Meinung über die Grenzen des Lebens auf der Erde widersetzen.

Häufig gestellte Fragen:

F: Wie überleben die Mäuse unter den extremen Bedingungen der Puna de Atacama?

A: Wissenschaftler versuchen immer noch, die genauen Mechanismen zu bestimmen, die es den Mäusen ermöglichen, zu überleben, aber die genetische Analyse legt nahe, dass sie Teil derselben Population sind wie Mäuse, die in tieferen Lagen vorkommen.

F: Könnten die Mäuse von alten Zivilisationen auf die Berggipfel gebracht worden sein?

A: Während dies ursprünglich angenommen wurde, deuten neue Forschungsergebnisse darauf hin, dass die Mäuse die Berggipfel aus eigener Kraft erreichten.

F: Was hoffen Forscher durch ihre Untersuchung dieser Mäuse herauszufinden?

A: Wissenschaftler untersuchen die genetischen Anpassungen der Mäuse, um zu verstehen, wie sie unter solch rauen Bedingungen gedeihen.

F: Warum ist die Entdeckung dieser Mäuse bedeutsam?

A: Das Überleben warmblütiger Säugetiere in solch großen Höhen und unter extremen Bedingungen stellt unser Verständnis der Grenzen des Lebens auf der Erde in Frage.