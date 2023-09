Außergewöhnliche kognitive Fähigkeiten bei hirnlosen Würfelquallen entdeckt

Forscher haben eine bemerkenswerte Entdeckung bezüglich der kognitiven Fähigkeiten karibischer Würfelquallen gemacht und enthüllt, dass diese hirnlosen Kreaturen eine unerwartete Fähigkeit besitzen, aus visuellen Hinweisen zu lernen. Diese als assoziatives Lernen bekannte Form des Lernens beinhaltet das Erkennen und Verknüpfen visueller Reize mit bestimmten Ergebnissen, wodurch die Quallen sich anpassen und Hindernissen in ihrer Umgebung ausweichen können.

In einem von Meeresbiologen an der Universität Kopenhagen durchgeführten Experiment wurden die Würfelquallen in einen Tank mit Glaswänden gesetzt, die mit Streifen unterschiedlicher Dunkelheit verziert waren, um die visuelle Komplexität von Mangrovenwurzeln zu simulieren. Überraschenderweise lernten die Quallen innerhalb von nur drei bis sechs Versuchen schnell, durch Abschnitte zu navigieren, in denen die Balken weniger sichtbar waren. Würden die Streifen jedoch auffälliger gemacht oder ganz entfernt, hätten die Quallen Schwierigkeiten, sich zurechtzufinden.

Diese Forschung stellt die Annahme in Frage, dass Lernen und komplexe kognitive Fähigkeiten ausschließlich Lebewesen mit größeren Gehirnen vorbehalten sind. Obwohl die Würfelqualle nur einen Bruchteil der Neuronen anderer Tiere besitzt, weist sie eine vergleichbare Lerngeschwindigkeit auf. Dies deutet darauf hin, dass die Fähigkeit, durch Assoziation zu lernen, eine grundlegende Eigenschaft des Nervensystems sein könnte, die Millionen von Jahren auf einen gemeinsamen Vorfahren von Quallen und fortgeschritteneren Tieren zurückgeht.

Die Implikationen dieser Entdeckung gehen über wissenschaftliche Neugier hinaus. Zu verstehen, wie diese hirnlosen Kreaturen solche Lernfähigkeiten erreichen, könnte erhebliche Auswirkungen auf Bereiche wie Neurowissenschaften und künstliche Intelligenz haben. Darüber hinaus führt es zu einer Neubewertung unseres Verständnisses von Intelligenz und Kognition und ihrer Entwicklung über Millionen von Jahren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese bahnbrechende Forschung die Geheimnisse hervorhebt, die in der natürlichen Welt noch aufgedeckt werden müssen. Die Entdeckung solch hochentwickelter Lernfähigkeiten in scheinbar einfachen Organismen fördert eine breitere Perspektive auf Intelligenz und erinnert uns daran, dass sie im Tierreich möglicherweise weitaus weiter verbreitet ist als bisher angenommen.

Quellen:

- Universität Kopenhagen

– Zeitschrift für Experimentelle Biologie