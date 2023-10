Neues Mini-Robotermuskelmaterial aus holzbasiertem Hydrogel

Forscher in Schweden und Deutschland haben ein einzigartiges Mini-Roboter-Muskelmaterial mithilfe eines speziell entwickelten Hydrogels aus Holz entwickelt. Dieses innovative Material hat die Fähigkeit, unter der Kontrolle elektronischer Impulse von weniger als 1 Volt seine Form zu verändern, auszudehnen und zusammenzuziehen.

Das Hydrogelmaterial, das aus aus Holz gewonnenen Cellulose-Nanofasern (CNFs) hergestellt wird, ist nicht nur in der Robotik, sondern auch in Bereichen wie der Medizin und der biochemischen Produktion vielversprechend. Die Ergebnisse dieser Forschung wurden von Wissenschaftlern des KTH Royal Institute of Technology in Advanced Materials veröffentlicht.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotermuskeln, die auf Druckluft oder Flüssigkeiten angewiesen sind, quillt dieses Hydrogelmaterial, wenn es Wasserbewegungen ausgesetzt wird, die durch elektrochemische Impulse ausgelöst werden. Zu den Hauptbestandteilen des Materials gehören Wasser, Kohlenstoffnanoröhren für die Leitfähigkeit und Zellulose-Nanofasern aus Holzzellstoff. In Kombination mit Kohlenstoff-Nanofasern nimmt das Material das Aussehen von Kunststoffstreifen an.

Die Festigkeit des Materials lässt sich auf die Ausrichtung der Nanofasern in eine Richtung zurückführen, ähnlich der Maserung von Holz. Diese einachsige Schwellung erzeugt einen hohen Druck, sodass ein kleines Stück von nur 15 x 15 cm ein bemerkenswertes 2-Tonnen-Auto anheben kann.

Die Ausdehnung des Materials kann elektronisch gesteuert werden, indem leitfähige Kohlenstoff-Nanoröhren in das Hydrogel eingebaut werden, was zu dem führt, was die Forscher als elektrochemische osmotische Hydrogel-Aktuatoren bezeichnen.

FAQ:

