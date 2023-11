Winzige Kügelchen verbessern die Enzymstabilität für die Biokatalyse

By

Forscher des Fachbereichs Biologie der Ruhr-Universität Bochum in Deutschland haben eine neuartige Methode zum Schutz von Enzymen und zur Verbesserung ihrer Stabilität während der plasmagesteuerten Biokatalyse entdeckt. Enzyme sind für ihre Fähigkeit bekannt, Substrate in wertvolle Produkte umzuwandeln, sie unterliegen jedoch häufig der Zerstörung, wenn sie Plasmen ausgesetzt werden. Durch die Anbringung von Enzymen an winzigen Kügelchen konnten die Forscher diese jedoch vor den schädlichen Auswirkungen des Plasmas schützen und sie dadurch bis zu 44-mal länger aktiv halten.

Plasma, ein energiereiches Gas, wird typischerweise als Cosubstrat in der Biokatalyse verwendet, um enzymatische Reaktionen voranzutreiben. In dieser Studie konzentrierten sich die Forscher auf den Einsatz technischer Plasmen, um ein Substrat durch den Einsatz von Enzymen, die Wasserstoffperoxid nutzen, in ein wertvolleres Produkt umzuwandeln. Sie wählten ein Modellenzym namens unspezifische Peroxigenase (AaeUPO) aus dem Speisepilz Agrocybe aegerita.

Die größte Herausforderung für sie war die schnelle Inaktivierung von Enzymen während der Plasmabehandlung. Um dieses Problem anzugehen, verwendeten die Forscher die Technik der Enzymimmobilisierung, indem sie die Enzyme an kleine Kügelchen mit poröser Oberfläche anhefteten. Aufgrund der Schwerkraft setzten sich die Perlen am Boden des Reaktors ab und bildeten eine Schutzzone zwischen dem Plasma und den Enzymen.

Die Forscher testeten verschiedene Arten von Perlen mit unterschiedlichen Oberflächeneigenschaften und Beschichtungen. Nachdem sie die Enzyme auf den Kügelchen immobilisiert hatten, setzten sie diese für verschiedene Zeiträume Plasma aus und verglichen ihre Aktivität mit unbehandelten Kontrollen. Die Ergebnisse zeigten, dass Perlen mit Harzoberflächen, insbesondere Amino- und Epoxy-Butyl-Perlen, die besten Ergebnisse lieferten, was auf eine starke kovalente Bindung zwischen den Enzymen und dem Trägermaterial hinweist.

Darüber hinaus erreichten die Forscher durch die Verlängerung der Plasmabehandlung für die vielversprechendsten Kandidaten auf bis zu eine Stunde eine 44-fache Steigerung der Enzymstabilität. Dieser Durchbruch eröffnet neue Möglichkeiten, Enzyme mit technischen Plasmen in zukünftigen Anwendungen zu kombinieren.

Insgesamt schützt die Entdeckung dieser innovativen Technik mit winzigen Kügelchen nicht nur Enzyme, sondern erhöht auch deren Stabilität während der plasmagesteuerten Biokatalyse. Dieser Fortschritt könnte zur Entwicklung effizienterer und nachhaltigerer biokatalytischer Prozesse für verschiedene Branchen führen, darunter Pharmazie, Biotechnologie und Feinchemie.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist Biokatalyse?

A: Unter Biokatalyse versteht man die Verwendung natürlicher Katalysatoren wie Enzyme zur Durchführung chemischer Reaktionen in verschiedenen industriellen Prozessen.

F: Was sind Plasmen?

A: Plasmen sind energiereiche Gase, die verschiedene reaktive Spezies wie Wasserstoffperoxid enthalten und als Co-Substrate in biokatalytischen Reaktionen verwendet werden.

F: Was ist Enzymimmobilisierung?

A: Unter Enzymimmobilisierung versteht man die Technik, bei der Enzyme an einen festen Träger, beispielsweise Kügelchen, gebunden werden, um ihre Stabilität zu erhöhen und ihre Wiederverwendung in der Biokatalyse zu erleichtern.

F: Wie schützt die Immobilisierung auf Kügelchen Enzyme während der Plasmabehandlung?

A: Durch die Immobilisierung auf Kügelchen entsteht eine physikalische Barriere zwischen dem Plasma und den Enzymen, die sie vor zerstörerischen Auswirkungen schützt und ihre Stabilität erhöht.

F: Wie kommt diese Innovation der Biokatalyse zugute?

A: Durch die Aufrechterhaltung der Enzymaktivität über längere Zeiträume ermöglicht diese Innovation effizientere und nachhaltigere biokatalytische Prozesse, die zur Produktion wertvoller Substanzen in Branchen wie Pharmazeutik und Biotechnologie führen.