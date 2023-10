Timing der Pflanzenentwicklung mit einer epigenetischen Uhr

Jüngste Entdeckungen auf dem Gebiet der Epigenetik haben gezeigt, dass sich epigenetische Veränderungen im Laufe des Lebens eines Individuums häufen und dass diese Veränderungen mit dem chronologischen Alter von Säugetieren korrelieren. Beim Menschen hat dies zur Entwicklung epigenetischer Uhren geführt, die als Biomarker des Alterns dienen. Nun hat eine neue Studie gezeigt, dass epigenetische Uhren auch in Pflanzen existieren und die Zeit über mehrere Generationen hinweg genau messen können.

Das internationale Forschungsteam unter gemeinsamer Leitung der University of Georgia, des GEOMAR Helmholtz-Zentrums für Ozeanforschung Kiel und der Technischen Universität München veröffentlichte seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift Science. Sie entdeckten, dass epigenetische Uhren in Pflanzen die Zeit mit einer Auflösung von Jahrzehnten bis Jahrhunderten messen können und damit eine Genauigkeit bieten, die herkömmliche Uhren, die auf DNA-Mutationen basieren, nicht erreichen können.

Die Existenz epigenetischer Uhren in Pflanzen hat erhebliche Auswirkungen auf die Beantwortung mikroevolutionärer Fragen. Diese Uhren können beispielsweise Aufschluss über den Zeitpunkt der Einführung invasiver Arten und die Folgen menschlicher Aktivitäten seit der modernen Industrialisierung geben.

Die Studie zeigte die Existenz einer epigenetischen Uhr in Pflanzen durch die Untersuchung der DNA-Methylierung in einer 300 Jahre alten Pappel. Die Forscher kombinierten DNA-Methylierungsdaten mit Astdurchmesser- und Entkernungsdaten, um das Astalter genau abzuschätzen. Sie fanden heraus, dass allein anhand der DNA-Methylierungsdaten das Alter eines Zweigs genau geschätzt werden konnte, was auf das Vorhandensein einer epigenetischen Uhr in Pflanzen hinweist.

Weitere Experimente mit der selbstbefruchtenden Pflanze A. thaliana und dem klonalen Seegras Z. Marina bestätigten die Genauigkeit der epigenetischen Uhren von Pflanzen bei der Wiedergabe bekannter Divergenzzeiten. Die Forscher testeten auch experimentelle Evolutionspopulationen von A. thaliana, indem sie sie unterschiedlichen Umgebungen aussetzten, und fanden heraus, dass epigenetische Uhren den Zeitpunkt der Ahnentafel genau schätzten.

Diese Forschung eröffnet neue Möglichkeiten zum Verständnis der Pflanzenentwicklung und des Alters großer Pflanzenklone. Mit dieser epigenetischen Uhr können Wissenschaftler Populationen genau datieren und seit langem bestehende Fragen zum Pflanzenalter und zur Pflanzenentwicklung beantworten.

