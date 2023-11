Neue Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Erdbeben im 19. Jahrhundert in den USA immer noch Nachbeben auslösen könnten

Neuere Forschungen haben einen überraschenden Zusammenhang zwischen Erdbeben im 19. Jahrhundert und anhaltender seismischer Aktivität in den zentralen und östlichen Vereinigten Staaten aufgedeckt. Die im Journal of Geophysical Research: Solid Earth veröffentlichte Studie analysierte seismische Daten von drei historischen Erdbeben und kam zu dem Schluss, dass es sich bei einigen modernen Seismizitäten in diesen Regionen um langlebige Nachbeben gemischt mit Hintergrundseismizität handeln könnte.

Traditionell folgen Nachbeben großen Erdbeben und können Wochen oder sogar Jahrzehnte andauern. Im Falle der zentralen und östlichen Vereinigten Staaten scheint es jedoch, dass Nachbeben von Ereignissen aus dem 1800. Jahrhundert immer noch auftreten könnten.

Die Studie konzentrierte sich auf drei historische Erdbebenereignisse: eines in der Nähe des südöstlichen Quebec, Kanada, im Jahr 1663; eine Reihe von Erdbeben nahe der Grenze zwischen Missouri und Kentucky von 1811 bis 1812; und ein Erdbeben in Charleston, South Carolina, im Jahr 1886. Diese Ereignisse gehörten zu den stärksten Erdbeben in der aufgezeichneten Geschichte Nordamerikas.

Die Forscher verwendeten einen statistischen Ansatz namens „Nächster-Nachbarn-Methode“, um zu bestimmen, ob es sich bei den jüngsten Erdbeben wahrscheinlich um Nachbeben oder Hintergrundseismizität handelte. Durch die Analyse von Zeit, Entfernung und Stärke von Ereignispaaren konnten sie Zusammenhänge zwischen Erdbeben identifizieren.

Die Ergebnisse der Studie deuten darauf hin, dass die Nachbebensequenz in der Nähe des südöstlichen Quebec beendet ist und die moderne Seismizität in diesem Gebiet nichts mit dem alten Beben zu tun hat. In den anderen beiden Regionen waren jedoch etwa 30 % der Erdbeben in der Nähe der Grenze zwischen Missouri und Kentucky und 16 % der Erdbeben in Charleston wahrscheinlich Nachbeben der historischen Ereignisse.

Diese Entdeckung hat wichtige Auswirkungen auf die Bewertung seismischer Risiken in diesen Regionen. Während Hintergrundseismizität nach wie vor die Hauptursache für Erdbeben ist, deutet das Vorhandensein anhaltender Nachbeben darauf hin, dass es immer noch zu Belastungszuwächsen kommt. Dies könnte möglicherweise in Zukunft zu noch stärkeren Erdbeben führen.

Das Verständnis der Ursprünge der modernen Seismizität ist von entscheidender Bedeutung für die Bestimmung zukünftiger Katastrophenrisiken und die Entwicklung wirksamer Gefahrenbewertungen. Weitere Forschung ist erforderlich, um den Zusammenhang zwischen Erdbeben im 19. Jahrhundert und anhaltenden Nachbeben zu untersuchen und die zugrunde liegenden Prozesse besser zu verstehen.

FAQ

Was sind Nachbeben?

Nachbeben sind kleinere Erdbeben, die nach einem größeren Erdbeben auftreten. Sie werden durch die Nachregulierung der Verwerfung nach dem ersten Beben verursacht.

Können Nachbeben Schäden verursachen?

Obwohl Nachbeben in der Regel von geringerer Stärke sind als die Hauptbeben, können sie dennoch Schäden an der Infrastruktur verursachen und die Wiederherstellungsbemühungen nach dem ursprünglichen Erdbeben behindern.

Wie unterscheiden Wissenschaftler zwischen Nachbeben und Hintergrundseismizität?

Wissenschaftler verwenden verschiedene Methoden, beispielsweise den statistischen Ansatz des nächsten Nachbarn, um festzustellen, ob es sich bei den jüngsten Erdbeben wahrscheinlich um Nachbeben oder um unabhängige seismische Hintergrundaktivitäten handelt. Dabei werden Faktoren wie Entfernung, Zeitpunkt und Stärke der Erdbeben berücksichtigt.