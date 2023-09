Astronomen erfassen Zeitraffer von Überresten antiker Supernovae

Ein von Wissenschaftlern veröffentlichtes Zeitraffervideo zeigt die Überreste einer Supernova-Explosion, die sich vor etwa 20,000 Jahren ereignete. Das Video, das aus über 20 Jahren mit dem Hubble-Weltraumteleskop gesammelten Daten erstellt wurde, zoomt auf den Cygnus Loop, einen Nebel, der die Nachwirkungen eines Supernova-Ereignisses darstellt. Nebel wie der Cygnus Loop sind riesige Gas- und Staubwolken im Weltraum, die aus den Überresten eines Sterns gebildet werden, der in einer Supernova explodierte. Diese Nebel dienen oft als „Sternkinderstuben“, in denen die Materialien alter Sterne zusammenkommen und neue Sterne bilden können.

Die Cygnus-Schleife wurde erstmals 1784 entdeckt und hat Wissenschaftler immer wieder fasziniert. Es hat eine blasenartige Struktur mit einem Durchmesser von etwa 120 Lichtjahren. Forscher haben beobachtet, dass der Nebel einem Wattebausch mit einem hellen Zentralbereich und einer leuchtenden, spinnennetzartigen Hülle ähnelt. Der neue Zeitraffer eines Abschnitts des Cygnus Loop hat einige faszinierende Erkenntnisse geliefert.

Die klaren Bilder des Hubble-Weltraumteleskops zeigten Dichteunterschiede in der Stoßwelle, die mit der Supernova verbunden ist, während sie sich durch den Weltraum ausdehnt. Wenn ein Stern in einer Supernova explodiert, setzt er mit enormer Kraft eine enorme Menge an Material frei und erzeugt Schockwellen aus Energie, die sich über weite Entfernungen ausbreiten. Diese Stoßwellen erhitzen die Umgebung auf extreme Temperaturen und schleudern Material mit unglaublicher Geschwindigkeit aus. Das Material liegt häufig in Form von Fäden oder Filamenten vor. Die Zeitrafferdaten des Cygnus Loop enthüllten hauchdünne Filamente, die Falten in einem Bettlaken ähnelten, das sich über zwei Lichtjahre erstreckte.

Darüber hinaus haben die Filamente im Cygnus Loop in den letzten 20 Jahren ihre Geschwindigkeit und Form beibehalten. Diese Stoßwellen sind so schnell, dass wir, wenn wir mit ihrer Geschwindigkeit mithalten könnten, in weniger als einer halben Stunde von der Erde zum Mond reisen würden. Diese Entdeckung trägt zu unserem Verständnis der Dynamik von Supernova-Überresten bei.

Insgesamt bietet dieses Zeitraffervideo einen fesselnden Einblick in die Überreste einer antiken kosmischen Explosion und beleuchtet die komplizierten Strukturen, die durch Stoßwellen entstanden sind. Die Klarheit, die das Hubble-Weltraumteleskop bietet, verbessert unser Verständnis des Universums und regt zu weiteren Erkundungen an.

Quellen:

- NASA

– Hubble-Weltraumteleskop