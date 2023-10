NASA-Raumsonde Psyche beginnt Reise zum Metall-Asteroiden

By

Die NASA-Raumsonde Psyche hat sich auf eine sechsjährige Reise begeben, um einen seltenen Asteroiden zu erforschen, der hauptsächlich aus Metall besteht. Während die meisten Asteroiden aus Gestein oder Eis bestehen, wird Psyche die erste Mission in einer metallischen Welt sein. Wissenschaftler glauben, dass der Asteroid, der nach der griechischen Göttin der Seele benannt ist, die Überreste des Kerns eines frühen Planeten sein könnte.

Die Raumsonde wurde von SpaceX vom Kennedy Space Center der NASA aus gestartet und soll den Asteroiden im Jahr 2029 erreichen. Psyche ist der größte der neun bekannten metallreichen Asteroiden und befindet sich im Hauptasteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Wissenschaftler gehen davon aus, dass der Asteroid voller Eisen, Nickel und anderer Metalle ist, möglicherweise auch mit Spuren von Gold, Platin oder Silber.

Die Erforschung dieses einzigartigen Asteroiden könnte wertvolle Einblicke in das Innenleben von Planeten, einschließlich der Erde, liefern. Durch die Untersuchung von Psyche erhoffen sich Wissenschaftler ein besseres Verständnis der unzugänglichen Kerne von Gesteinsplaneten und der Entstehung des Sonnensystems.

Die Mission wird einen solarelektrischen Antrieb nutzen und die Raumsonde wird 2026 am Mars vorbeifliegen, um einen Schwerkraftschub zu erhalten. Im Jahr 2029 wird Psyche versuchen, in die Umlaufbahn um den Asteroiden zu gelangen und detaillierte Beobachtungen durchzuführen. Das Raumschiff wird mit einem experimentellen Kommunikationssystem ausgestattet, das Laser zur Datenübertragung nutzt, was eine deutliche Steigerung der Informationsübertragung aus dem Weltraum ermöglicht.

Bei der Psyche-Mission der NASA kam es aufgrund von Softwaretestproblemen zu Verzögerungen, aber sie ist nun auf dem richtigen Weg, ihr Ziel zu erreichen. Die Asteroidenmission fällt mit einer anderen NASA-Raumsonde zusammen, die kürzlich Asteroidenproben zur Erde zurückgebracht hat, was unser Verständnis dieser außerirdischen Objekte weiter vorantreibt.

Quellen:

– NASA startet Psyche: https://www.nasa.gov/press-release/nasa-s-psyche-spacecraft-moves-forward-one-step-closer-to-2022-launch

– Raumsonde beginnt Reise zum Asteroiden mit seltenem Metall: https://apnews.com/article/space-technology-phoenix-science-metal-a5babd10ae1539d3e5ed6e17f887f164