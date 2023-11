Neue Erkenntnisse über das Schicksal von Exoplaneten, die Rho Coronae Borealis umkreisen

Eine aktuelle Studie hat Aufschluss über die Zukunft von vier Exoplaneten gegeben, die Rho Coronae Borealis umkreisen, einen etwa 57 Lichtjahre entfernten Stern. Unter der Leitung von Stephen R. Kane vom Department of Earth and Planetary Sciences der University of California, Riverside, untersucht die Forschung die möglichen Folgen für diese Exoplaneten, wenn ihr Mutterstern in die Phase des Roten Riesen eintritt.

Rho Coronae Borealis, ein gelber Zwergstern ähnlich unserer Sonne, ist doppelt so alt und weist ähnliche Eigenschaften hinsichtlich Masse, Radius und Leuchtkraft auf. Die bevorstehende Phase des Roten Riesen bereitet den Exoplaneten in seiner bewohnbaren Zone große Sorgen. Kanes Studie mit dem Titel „Planetary Engulfment Prognosis Within the Rho CrB System“ untersucht das Schicksal dieser Himmelskörper.

Mithilfe von Sternentwicklungsmodellen sagt Kane voraus, dass sich Rho Coronae Borealis innerhalb von 1 bis 1.5 Milliarden Jahren in einen Roten Riesen verwandeln wird. Rote Riesen haben die Fähigkeit, sich enorm auszudehnen und möglicherweise Durchmesser von bis zu einer Milliarde Kilometern zu erreichen. Ähnlich wie erwartet wird, dass unsere Sonne ihre inneren Planeten verschlingt oder auslöscht, wird Rho Coronae Borealis wahrscheinlich diesem Beispiel folgen.

Unter den vier Exoplaneten – Rho Coronae Borealis b, c, d und e – sind diejenigen, die dem Stern am nächsten sind, nämlich e, b und c, dem größten Risiko ausgesetzt. Die enge Anordnung dieser Planeten im inneren Sonnensystem bedeutet ihren unvermeidlichen Untergang. Ihre Masse variiert, einige gelten als Supererden, andere ähneln Gasriesen.

Während einige Untersuchungen darauf hindeuten, dass bestimmte Planeten im Bereich von 3 bis 5 Astronomischen Einheiten unweigerlich einer Verschlingung unterliegen, können andere Faktoren zu ihrem Überleben beitragen. Gravitationswechselwirkungen zwischen Planeten können ihre Flugbahnen verändern und möglicherweise dazu führen, dass sie der zerstörerischen Reichweite des expandierenden Sterns entkommen. Die Komplexität dieser Wechselwirkungen lässt jedoch Unsicherheit hinsichtlich des endgültigen Ergebnisses zu.

Forscher erkennen die Möglichkeit, dass einige Planeten den Abgang des Sterns vom Roten Riesenast (RGB) und sogar die anschließende Phase des Asymptotischen Riesenasts (AGB) überdauern könnten. Obwohl die Einzelheiten der Zusammensetzung des Sterns sein Schicksal beeinflussen, müssen die entscheidenden Faktoren für das Überleben der Planeten noch geklärt werden.

Kanes Analyse umfasst Diagramme, die neben den Positionen der Exoplaneten die zukünftigen Veränderungen der Masse, der Leuchtkraft und des Radius des Sterns veranschaulichen. Diese Bilder verdeutlichen deutlich die Gefahr, die diesen Himmelskörpern droht.

Während Forscher weiterhin Modelle und Simulationen verfeinern, bietet die Beobachtung von Sternen, die die Hauptreihe bereits verlassen haben, unschätzbare Einblicke in die komplizierten Prozesse, die dem Schicksal von Planetensystemen wie Rho Coronae Borealis zugrunde liegen.