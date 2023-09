Drei neu entdeckte Fundstellen von Dinosaurierspuren aus der Jurazeit in Marokko

Forscher der Sidi Mohamed Ben Abdellah University, der Liverpool John Moores University und der University of Birmingham haben in Marokko drei neue Dinosaurierspuren aus der Jurazeit entdeckt. Diese Spurenfundstellen, die in der geologischen Formation Isli in der Region Imilchil-Outerbat gefunden wurden, enthalten Spuren verschiedener Dinosaurierarten.

Gleisstellen sind Bereiche, in denen Spuren, die von antiken Lebewesen hinterlassen wurden, in Stein konserviert wurden. Mit der Zeit werden diese Spuren vergraben und zu Gestein verdichtet. Die Erosion legt schließlich die Spuren frei und liefert Paläobiologen wertvolle Informationen über die Lebewesen, die einst in der Gegend lebten.

Die drei neu entdeckten Spurenstellen wurden auf ein Alter zwischen 145 und 165 Millionen Jahren datiert und liegen damit in der Jurazeit. Sie enthalten eine Vielzahl von Spuren, die vermutlich von verschiedenen Dinosaurierarten stammen.

Eine der Gleisanlagen ist etwa 61 Meter lang und umfasst 18 Gleise. Es wird angenommen, dass sechs dieser Gleise von Sauropoden, elf von Theropoden und einer von einem Ornithopoden angelegt wurden. Eine weitere Gleisstelle misst etwas mehr als neun Meter und verfügt über zwei Gleise, die von erwachsenen Theropoden und mehreren jungen Theropoden angelegt wurden. Der dritte Standort ist fast fünf Meter lang und enthält eine Vielzahl vogelähnlicher Theropodenspuren.

Obwohl eine große Anzahl von Spuren gefunden wurde, konnten die Forscher aufgrund der Knappheit an Dinosaurierfossilien in der Gegend noch keine davon mit bestimmten Körperfossilien in Verbindung bringen.

Die Ergebnisse dieser Studie wurden in der Zeitschrift Royal Society Open Science veröffentlicht.

Quellen:

Ahmed Oussou et al., Neue Spuren von Dinosauriern aus dem mittleren bis späten Jura im zentralen Hohen Atlas, Marokko, Royal Society Open Science (2023). DOI: 10.1098/rsos.231091

Phys.org: https://phys.org/news/2023-09-jurassic-era-dinosaur-track-sites-morocco.html