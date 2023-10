Die Entdeckung von GRB 230307A: Licht ins Dunkel der Verschmelzung von Neutronensternen

By

In einem großen Durchbruch hat ein Team von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt kürzlich eine erstaunliche Beobachtung eines Gammastrahlenausbruchs namens GRB 230307A gemacht. Durch den Einsatz einer Kombination aus bodengestützten Teleskopen und Weltraumteleskopen, darunter dem James Webb-Weltraumteleskop, dem Fermi-Gammastrahlen-Weltraumteleskop und dem Neil Gehrels Swift-Observatorium, haben diese Forscher ein außergewöhnliches kosmisches Ereignis beobachtet, das aus der Verschmelzung zweier Neutronensterne resultierte . Als Folge dieses seltenen Phänomens kam es zu einer gewaltigen Explosion, die schwere Elemente erzeugte.

Einer der faszinierendsten Aspekte dieser Entdeckung ist der Nachweis von Tellur nach der Explosion. Tellur ist ein Element, das auf der Erde seltener ist als Platin, und sein Vorkommen lässt darauf schließen, dass andere Elemente in der Nähe von Tellur im Periodensystem, wie etwa Jod, auch in dem aus der Kilonova ausgestoßenen Material gefunden werden könnten. Jod ist ein essentieller Mineralstoff, der für die Erhaltung des Lebens auf unserem Planeten von entscheidender Bedeutung ist.

Kilonovae, die massiven Explosionen, die bei der Kollision von Neutronensternen oder eines Neutronensterns mit einem Schwarzen Loch entstehen, setzen innerhalb weniger Sekunden eine immense Energiemenge frei. Die bei diesen Ereignissen emittierte Energie entspricht der Energie, die unsere Sonne während ihrer gesamten Lebensdauer von 10 Milliarden Jahren produzieren würde.

GRB 230307A fällt besonders durch seine erstaunliche Helligkeit auf. In den letzten 50 Beobachtungsjahren ist es erst der zweithellste aufgezeichnete Gammastrahlenausbruch. Es leuchtet etwa 1,000-mal heller als ein typischer Gammastrahlenausbruch, der vom Fermi-Teleskop entdeckt wurde.

Die Zusammenarbeit verschiedener Weltraum- und Bodenteleskope ermöglichte es Wissenschaftlern, in Echtzeit eine Fülle wertvoller Informationen über dieses außergewöhnliche Ereignis zu sammeln. Mithilfe der Infrarotfähigkeiten des James-Webb-Weltraumteleskops konnten Forscher den Ursprung der Kilonova bestimmen und sie in einer Spiralgalaxie lokalisieren, die etwa 120,000 Lichtjahre vom Ort der Neutronensternverschmelzung entfernt ist. Die beiden Neutronensterne legten eine erstaunliche Distanz zurück, die dem Durchmesser unserer Milchstraße entspricht, bevor sie Hunderte Millionen Jahre später verschmolzen.

Diese bahnbrechende Entdeckung unterstreicht die komplementäre Natur weltraumgestützter und bodengestützter Teleskope im Bereich der Astrophysik. Mit dem bevorstehenden Start des römischen Weltraumteleskops Nancy Grace, das über ein bemerkenswertes Sichtfeld verfügt, erwarten Astronomen in Zukunft noch mehr Möglichkeiten, Kilonovae zu erforschen und zu überwachen.

Die Ergebnisse dieser in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie stellen einen wichtigen Fortschritt in unserem Verständnis der Entstehung schwerer Elemente im gesamten Kosmos dar.

Häufig gestellte Fragen:

F: Was ist ein Gammastrahlenausbruch?

A: Ein Gammastrahlenausbruch ist eine hochenergetische Explosion, die eine enorme Menge an Gammastrahlung freisetzt und in entfernten Regionen des Universums auftritt.

F: Was sind Kilonovae?

A: Kilonovae sind massive Explosionen, die aus der Kollision zweier Neutronensterne oder eines Neutronensterns und eines Schwarzen Lochs resultieren.

F: Warum ist der Nachweis von Tellur bei dieser Entdeckung von Bedeutung?

A: Das Vorhandensein von Tellur deutet darauf hin, dass im ausgeworfenen Material der Kilonova auch andere Elemente wie Jod vorhanden sein könnten. Jod ist ein essentieller Mineralstoff, der für das Leben auf der Erde benötigt wird.

F: Welchen Beitrag leistet das James Webb-Weltraumteleskop zu dieser Studie?

A: Das James Webb-Weltraumteleskop stellte wertvolle Infrarotfähigkeiten bereit, die Wissenschaftlern dabei halfen, die Position der Kilonova innerhalb einer Spiralgalaxie zu identifizieren und so Licht auf den Ursprung der Neutronensternverschmelzung zu werfen.

F: Welche Bedeutung hat das römische Weltraumteleskop Nancy Grace?

A: Das römische Weltraumteleskop Nancy Grace mit seinem weiten Sichtfeld wird es Astronomen ermöglichen, Kilonovae weiter zu erforschen und zu überwachen, was mehr Möglichkeiten bietet, diese kosmischen Ereignisse im Detail zu untersuchen.

(Quelle: NASA)