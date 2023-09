By

Ein amerikanischer NASA-Astronaut und zwei russische Kosmonauten sind nach etwas mehr als einem Jahr im Weltraum sicher zur Erde zurückgekehrt. Dieser verlängerte Aufenthalt stellte einen neuen Rekord für den längsten US-Raumflug auf. Das Trio landete in einer abgelegenen Gegend Kasachstans, indem es in einer Sojus-Kapsel abstieg, die ein Ersatz für ihr ursprüngliches Fahrzeug war, das durch Weltraumschrott beschädigt wurde und beim Andocken an die Internationale Raumstation sein Kühlmittel verlor.

Ursprünglich als 180-Tage-Mission geplant, war der verlängerte Aufenthalt auf die unvorhergesehenen Umstände zurückzuführen. Der NASA-Astronaut Frank Rubio verbrachte mehr als zwei Wochen länger im Weltraum als der bisherige Rekordhalter Mark Vande Hei. Der Weltrekord für die längste Weltraummission wird jedoch immer noch von russischen Kosmonauten gehalten, die Mitte der 437er Jahre 1990 Tage im Weltraum verbrachten.

Die für die Rückreise verwendete Sojus-Kapsel war ein im Februar gestarteter Ersatz. Es wird vermutet, dass ein Stück Weltraumschrott den Kühler der ursprünglichen Kapsel durchbohrt hat, was Anlass zur Sorge hinsichtlich der Elektronik der Kapsel und einer Überhitzung der Insassen gab. Als Vorsichtsmaßnahme kehrte das Schiff leer zurück.

Vor zwei Wochen wurden die Astronauten schließlich durch eine neue Besatzung ersetzt, da zuvor keine Sojus-Kapsel verfügbar war. Andreas Mogensen aus Dänemark, der neue Kommandant der Raumstation, bedankte sich bei den zurückkehrenden Astronauten, bevor sie die Internationale Raumstation verließen.

Während des gesamten Abstiegs fühlten sich die drei Astronauten gut. Sie erlebten starke Gravitationskräfte, als ihre Kapsel wieder in die Erdatmosphäre eindrang und schließlich in der kargen kasachischen Steppe landete. Bergungsteams trafen umgehend mit Hubschraubern ein, um den Astronauten zu helfen.

Der NASA-Astronaut Frank Rubio beschrieb den langen Aufenthalt im Weltraum als psychologisch herausfordernd und gab zu, dass er einem ganzen Jahr im Weltraum zunächst nicht zugestimmt hätte. Während seiner Abwesenheit verpasste er mehrere wichtige Meilensteine ​​seiner Familie. Derzeit gibt es keine Pläne für weitere einjährige Missionen der NASA. Rubios Rekord könnte noch eine ganze Weile Bestand haben.

Die drei Astronauten legten seit ihrem Start im September letzten Jahres insgesamt 157 Millionen Meilen zurück und umkreisten die Erde fast 6,000 Mal.

