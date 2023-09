By

Eine Sojus-Kapsel ist nach Abschluss einer einjährigen Mission im Weltraum erfolgreich zur Erde zurückgekehrt. Die ursprüngliche Sojus-Kapsel wurde wegen vermuteter Schäden durch Weltraummüll ersetzt. Die neue Sojus-Kapsel brachte die Besatzung – den US-Astronauten Ruben Rubio und die russischen Kosmonauten Sergej Prokopjew und Dmitri Petelin – sicher zur Erde zurück. Während der Mission hat Rubio wichtige Meilensteine ​​in der Familie verpasst, freut sich aber auf die Wiedervereinigung mit seinen Lieben.

Die Ingenieure vermuteten, dass ein Stück Weltraumschrott den Kühler der ursprünglichen Sojus-Kapsel durchbohrt hatte, was zu Bedenken hinsichtlich einer Überhitzung der Elektronik und der Sicherheit der Besatzung des Raumschiffs führte. Der neue Kommandant der Raumstation, Andreas Mogensen, begrüßte die Besatzungsmitglieder wieder bei ihren Familien und würdigte ihre Opferbereitschaft und ihren Einsatz.

Rubio, ein Armeearzt und Hubschrauberpilot, gab zu, dass der psychologische Aspekt eines Jahres im Weltraum eine größere Herausforderung darstellte, als er erwartet hatte. Er brachte seinen Wunsch zum Ausdruck, seine Frau und seine Kinder nach seiner Rückkehr zu umarmen. Die Besatzungsmitglieder legten während ihrer Mission eine Distanz von 157 Millionen Meilen zurück und umkreisten die Erde rund 6,000 Mal.

Die NASA hat keine unmittelbaren Pläne für weitere einjährige Missionen. Der erfolgreiche Abschluss dieser Mission zeigt den Fortschritt und die Erfolge in der Weltraumforschung. Die sichere Rückkehr der Besatzungsmitglieder ist ein Beweis für die sorgfältige Planung und das Fachwissen der beteiligten Ingenieure und Raumfahrtbehörden.

Quellen:

-Die Gesundheits- und Wissenschaftsabteilung von Associated Press

-Marcia Dunn, The Associated Press